Meer dan een jaar geleden gaf CEO Elon Musk aan dat zijn bedrijf overweegt om AirPlay-ondersteuning toe te voegen aan Tesla’s, zodat je draadloos muziek kunt afspelen. Het moest alleen nog intern besproken worden met de audio-engineeringafdeling. Dat lijkt ondertussen te zijn gelukt, want in de nieuwste versie van de Tesla iPhone-app wordt er naar verwezen met ‘allowsAirPlayForMediaPlayback’. Het is de eerste aanwijzing dat de AirPlay-ondersteuning eraan zit te komen. Het werd ontdekt door het niet-officiële account @Tesla_iOS_App op Twitter. Zij houden de app in de gaten, om te kijken of er vernieuwingen in zitten, ook als ze nnog niet zijn aangekondigd.



Het gaat zorgen voor een betere audiokwaliteit bij het streamen van muziek. De huidige versie van AirPlay is in staat om 24-bit 48 kHz audio af te spelen via WiFi. Daarnaast zijn er ook praktische voordelen. De bestuurder en de passagiers zijn hiermee in staat om draadloos muziek van hun iPhone naar het audiosysteem van Tesla te sturen, zonder dat de stream via Bluetooth hoeft te lopen.



CarPlay in een Tesla(-browser), bron: Tesland

Ondertussen zijn slimme ondernemers al op het gat in de markt gedoken. Voor rond de 200 euro kun je een unit kopen waarmee je elke Tesla kunt voorzien van CarPlay en Android Auto, zonder dat er iets aan de auto verbouwd hoeft te worden. Je sluit de unit aan op de usb-poort en via Bluetooth maak je dan verbinding met je iPhone. Daarnaast is er een WiFi-verbinding vereist. De CarPlay of Android Auto-interface verschijnt vervolgens in de internetbrowser van je Tesla. Daarnaast is de Poolse ontwikkelaar Michał Gapiński al een tijdlang bezig om met Raspberry Pi-minicomputers en wat andere apparatuur ervoor te zorgen dat CarPlay in zijn Tesla werkt. Via The Tesla Android Project kun je de ontwikkelingen volgen.