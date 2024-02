Je kon het al van verre zien aankomen: het gebruik van mixed reality-brillen zoals de Vision Pro is in Nederland illegaal. Minister Harbers heeft er alvast een uitspraak over gedaan, om toekomstig gebruik te ontmoedigen.

Minister van Infrastructuur Mark Harbers waarschuwt dat het gebruik van mixed reality-brillen zoals de Vision Pro niet is toegestaan in Nederland. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet noemt het gebruik van dergelijke brillen niet expliciet, maar het valt volgens de minister te beschouwen als roekeloos rijden. “Op basis van artikel 5 in de Wegenverkeerswet kunnen mensen een forse boete krijgen als ze met deze bril op het verkeer hinderen of in gevaar brengen”, aldus Harbers in het AD. “Roekeloos rijgedrag is strafbaar, en dat is wat mensen doen die met zo’n bril op achter het stuur zitten.”

In de VS zijn al meerdere filmpjes (1, 2, 3) op sociale media verschenen, waarbij weggebruikers de bril achter het stuur op hebben. Via de camera’s aan de buitenkant kun je toch zien wat er op de weg gebeurt. Maar echt veilig is het niet. “Ik neem aan dat Nederlanders hun verantwoordelijkheid nemen en zo’n bril niet dragen tijdens het rijden”, vindt Harbers. Hij hoopt dat de situatie net zo zal zijn als bij Google Glass, dat al veel langer bestaat. Bij die bril bleek dat mensen verstandig genoeg zijn om die niet te gebruiken tijdens het rijden. Google Glass is echter wel iets anders: daarbij heb je een normale bril op het hoofd, met bovenin het scherm een kleine projectie met informatie. Je ziet de realiteit nog met eigen ogen. Bij de Vision Pro en andere brillen ben je volledig afgeschermd en ben je aangewezen op een volledige projectie van de werkelijkheid.

Gezond verstand

Met een beetje gezond verstand is wel te bedenken dat het niet veilig is om met een soort skibril op je hoofd te autorijden, maar er zijn ongetwijfeld mensen die de randen van de wetgeving willen opzoeken. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet zegt dat het vasthouden van elektronische apparaten tijdens het rijden niet is toegestaan. Een mixed reality-bril wordt echter niet in de hand gehouden, maar zit op het hoofd. De wet verbiedt echter ook dat bestuurders zich tijdens het rijden ‘zodanig gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd’. Dit stelt Harbers in staat mensen een “forse boete” te beloven als ze toch met een Vision Pro achter het stuur gaan zitten.

Vision Pro mag van Apple ook niet achter het stuur

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is voorstander van zo weinig mogelijk technologische afleiding in het verkeer en keurt een dergelijke bril ook af. En ook Apple zelf waarschuwt ervoor: in de gebruiksvoorwaarden van de Vision Pro staat dat je de bril nooit mag gebruiken tijdens het besturen van een auto.

Wil je liever op een veilige manier anderen irriteren, dan zou je de Vision Pro in het openbaar kunnen dragen. Er zijn al diverse filmpjes opgedoken van mensen die de headset in het openbaar vervoer of in de sportschool gebruiken, klaarblijkelijk om aandacht te trekken. Je loopt daarbij het risico dat de headset door een dief van je hoofd wordt getrokken. Het goede nieuws is echter, dat er een activatieslot op zit waardoor een eventuele dief alleen kan gebruiken voor reserve-onderdelen.