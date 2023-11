Withings voegt een nieuwe weegschaal toe aan zijn assortiment. De Body Pro 2 is volgens het bedrijf in staat om vroege signalen van diabetes op te sporen. Daarvoor meet de weegschaal de elektrochemische geleiding van je huid. Ook beschikt de slimme weegschaal over mobiele connectiviteit, zodat er geen 'configuratie' nodig is.

Tegenwoordig is er een ruim aanbod van slimme weegschalen met iPhone-app, maar deze nieuwe Body Pro 2 van Withings gaat nog een stap verder. Je ziet niet alleen je gewicht, want hij kan ook helpen diabetes op te sporen en heeft zelfs een mobiele dataverbinding.

Features Withings Body Pro 2

Deze weegschaal is vooral bedoeld voor zorgverleners en niet om zelf zomaar in je badkamer te zetten. De diabetesfeature is een van de modules die moet helpen met het ‘beheersen van chronische aandoeningen’. Withings richt zich met de Body Pro 2 op zorgverleners en hun patiënten. De slimme weegschaal herkent daarnaast wie er op de slimme weegschaal staat. Door de ProgramMemberID-functie worden de metingen opgeslagen voor de juiste persoon.

Ook beschikt de Withings Body Pro 2 over een display waar berichten op getoond kunnen worden, een privacymodus die gewichtsmetingen verbergt en tools om de samenstelling van je lichaam in kaart te brengen. Door de cellular-ondersteuning is er volgens Withings geen configuratie vereist voor de slimme weegschaal en worden de gegevens automatisch naar de zorgverleners verzonden.

Omdat dit niet zozeer een consumentenproduct is, heeft Withings geen prijs naar buiten gebracht. Deze nieuwe weegschaal geeft in ieder geval een goed idee van wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is met dergelijke gezondheidsaccessoires.

Withings is oorspronkelijk een Frans bedrijf dat al jaren diverse gezondheidsaccessoires uitgebracht heeft. Deze werken vaak goed samen met je iPhone en iPad en integreren met Apple’s Gezondheid-app. Een aantal jaar geleden is het bedrijf overgnomen door Nokia. Er is een breed scala aan weegschalen die met een iPhone-app werken, waaronder een aantal modellen van Withings.