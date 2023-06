We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Full Monty (seizoen 1)

Te zien bij: Disney+

Na 25 jaar zijn de figuren uit ‘The Full Monty’ terug. In plaats van te strippen houden ze zich nu bezig met ontvoerde honden, raceduiven en een heel aparte gijzeling. Gaz is ouder geworden, maar zeker niet wijzer. Zijn beste vriend Dave heeft geen zin meer om te worden meegesleurd in zijn dubieuze plannetjes. Maar als het noodlot toeslaat, moet de complete Monty-gang als één een oude vriend eren.

Stan Lee

Te zien bij: Disney+

Documentaire van de maker van Jiro Dreams of Sushi. Over de geschiedenis van Marvel, dat in 1939 begon als Timely Comics. De documentaire vertelt het verhaal hoe Stan Lee samen met Martin Goodman en Jack Kirby het Marvel-tijdperk inluidde en superhelden zoals Spider-Man, Iron Man en Thor (mede) bedacht.

Black Mirror (S06)

Te zien bij: Netflix

Het is alweer vier jaar geleden dat Charlie Brooker’s Black Mirror voor het laatst onder onze huid kroop, maar nu is de duistere sci-fi anthologieserie terug bij Netflix voor het zesde seizoen. De nieuwe reeks dystopische verhalen van de serie bevat bijdragen van onder anderen Aaron Paul, Zazie Beetz, Salma Hayek, Michael Cera, Josh Hartnett en Rob Delaney. Brooker schreef zelf alle vijf nieuwe afleveringen. Black Mirror-fans zijn het oneens welke aflevering de beste en de slechtste is. Maar omdat dit een van de beste Netflix-shows ooit is zitten er vast wel een paar nieuwe afleveringen bij waarbij je maag zich omdraait of je brein zich in afvraagt wat er nu eigenlijk is gebeurd.

Extraction 2

Te zien bij: Netflix

De zeer vaardige commando Tyler Rake, die de dood nabij was, neemt opnieuw een gevaarlijke missie aan: het redden van de gevangen familie van een meedogenloze gangster.

Chris Hemsworth is te zien in het vervolg op Sam Hargrave’s hit uit 2020, Extraction. In Extraction 2 keert de schijnbaar onverwoestbare commando Tyler Rake terug voor een nieuwe special ops-missie. Deze keer om de gevangen familie van een meedogenloze gangster te redden. Recensies spreken over een film die spannender is en meer actie bevat, maar qua diepgang moet je niet te veel verwachten. Dat gezegd hebbende: de 21 minuten durende actiescène van de film is fenomenaal, als je van het genre houdt.

Our Planet II (seizoen 2)

Te zien bij: Netflix

Deze serie van de maker van Planet Earth neemt kijkers mee op een weergaloze reis door ’s werelds zeldzaamste natuurlijke leefgebieden. Naast het natuurschoon is ook te zien hoe klimaatverandering invloed heeft op het dierenrijk. David Attenborough is te horen als voice-over.

Amy Schumer: Emergency Contact

Te zien bij: Netflix

Stand-up show van Amy Schumer, waarin de comédienne onder meer vertelt over het laten laseren van haar gezicht, postnatale seks en de ramp rondom de naam van de baby.

The Grand Tour: Eurocrash

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het trio Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond keert terug naar Prime Video voor hun nieuwste wangedrocht met voertuigen. In The Grand Tour: Eurocrash beginnen de Britse presentatoren aan een roadtrip van 1.400 mijl langs het voormalige IJzeren Gordijn, dat ooit bestond uit landen als Polen, Slowakije, Hongarije en Slovenië. Je weet wat je kunt verwachten: scheldpartijen, extreme voertuigen en een paar kleine explosies.

Against All Odds: The Daily Paper Story (seizoen 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Dit is het onwaarschijnlijke, inspirerende verhaal van Amsterdamse jeugdvrienden Abderrahmane, Jefferson en Hussein, wiens blog uitgroeit tot een van de invloedrijkste streetstyle merken van Europa. Met hun boodschap van African heritage willen ze de wereld veroveren. Dat gaat niet vanzelf…

Mr. Robot

Te zien bij: Videoland

Vanaf maandag 19 juni te zien bij Videoland. Psychologische techno-thriller over een geplaagde hacker (Oscarwinnaar Rami Malek) die gerekruteerd wordt door een mysterieuze anarchist die bekendstaat als Mr. Robot (Christian Slater). De volledige serie is nu te zien bij Videoland.

Love Island UK (seizoen 5)

Te zien bij: Videoland

Brits realitydatingprogramma waarin sexy, jonge singles worden gevolgd tijdens hun verblijf in een luxe villa op het Spaanse eiland Mallorca. De singles moeten koppels vormen om in de prachtige villa te mogen blijven.

Dungeons & Dragons: Honor among Thieves

Te zien bij: Pathé Thuis

De charmante dief Edgin waagt zich samen met een bende avonturiers aan een spectaculaire overval om een verloren relikwie te stelen. Maar wanneer ze in aanraking komen met de verkeerde mensen, loopt de missie uit de hand.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Te zien bij: Pathé Thuis

Scott Lang en Hope Van Dyne verkennen samen met Hank Pym en Janet Van Dyne het Quantum Realm, waar ze in contact komen met vreemde wezens en een avontuur aangaan dat verder gaat dan wat ze voor mogelijk hielden.

