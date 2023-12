Tang Tan, vicepresident productontwerp van de iPhone en Apple Watch, gaat vertrekken bij Apple. Het is de tweede persoon die deze week zijn vertrek aankondigt. Voor Apple is het aanleidinig om de hardware engineering-groep te gaan reorganiseren.

Tan Tang bepaalde het ontwerp van iPhone en Apple Watch

Afgelopen week kon je lezen dat Steve Hotelling vertrekt bij Apple. Hij was één van de uitvinders van Touch ID, Face ID, ProMotion, haptische feedback en andere functies die we dagelijks gebruiken. Nu is er alweer iemand met een opvallende naam die vertrekt: Tan Tang. Hij rapporteerde rechtstreeks aan het hoofd hardware engineering, John Ternus, en zal in februari het bedrijf verlaten. Dit meldt Bloomberg. Tan speelde een cruciale rol bij het productontwerp voor de iPhone en Apple Watch. Zijn vertrek zal grote veranderingen teweeg brengen in de hardware engineering-group, waarbij meerdere medewerkers een belangrijke nieuwe functie zullen krijgen.

Vertrek van Tan schept nieuwe carrièrekansen

Hoofd iPhone-productontwerp Richard Dinh neemt de productontwikkeling van iPhones over van Tan en gaat rechtstreeks rapporteren aan Ternus. Voor het ontwerp van de Apple Watch zal voortaan Kate Bergeron, nu vicepresident voor Mac hardware engineering, de verantwoordelijkheid krijgen. Tan had een nog bredere rol, waardoor zijn vertrek meerdere gaten achterlaat. Zo was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van accessoires was hij een sleutelfiguur in het akoestische team dat de AirPods ontwikkelt. Deze twee groepen komen nu te vallen onder Matthew Costello, voorheen chief operating officer van Beats. Costello had al de leiding over Beats-producten en de HomePod.

Tan bepaalde ook hoe het binnenwerk van de Apple Watch hardwarematig in de behuizing past.

Apple-medewerkers noemen het vertrek van Tan “een klap”, omdat hij verantwoordelijk was voor belangrijke eigenschappen van iPhone, Apple Watch en AirPods. Zijn team bepaalde onder andere het uiteindelijke ontwerp en de producteigenschappen, op basis van technische haalbaarheid.

Dat deze mensen juist nu hun vertrek aankondigen, hoeft niet te betekenen dat er een leegloop bij Apple is gestart. Veel medewerkers hebben optieplannen die op een bepaald moment aflopen, of zijn simpelweg toe aan hun pensioen. Ook is het goed voor te stellen dat je na jarenlang onder strakke deadlines te hebben gewerkt wel eens toe bent aan iets anders. Ook zin om bij Apple te werken? We hebben de mogelijkheden voor je op een rijtje gezet.