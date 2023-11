Het zou gaan om een “beperkte groep gebruikers van Drive voor Desktop”. Google raadt aan om het account niet los te koppelen van Google Drive op de desktop en af te wachten. Vorige week meldden de eerste gebruikers al problemen met de app: zo zag een gebruiker op 21 november dat zijn Google Drive was teruggezet naar de situatie van mei 2023. Alle bestanden die daarna in Google Drive waren bewaard, bleken te zijn verdwenen. Het lukte het Google-supportteam niet om de bestanden terug te halen. Ook bij andere gebruikers bleek dat zo’n zes maanden aan recente data verdwenen was. Het Google Drive-team heeft inmiddels gebruikers geïnformeerd dat het probleem bekend is en dat er onderzoek wordt gedaan.

In de tussentijd moet je niet op de desktop op de link ‘Disconnect account’ klikken en ook niet de mappen met bestanden verplaatsen of wissen. Het gaat om deze mappen:

Windows: %USERPROFILE%\AppData\Local\Google\DriveFS macOS: ~/Library/Application Support/Google/DriveFS

Verder adviseert Google om een kopie van deze map te maken op je lokale of externe, als dat lukt. Daarnaast kan het zin hebben om een kopie van je bestanden bij een andere opslagdienst neer te zetten, zoals iCloud, Dropbox of OneDrive – al is dat natuurlijk niet een oplossing die Google zelf noemt.

De oorzaak heeft te maken met een synchronisatieprobleem, waardoor je waarschijnlijk niet je bestanden definitief kwijt bent. Tot die tijd is het beter om niet te veel te rommelen met je Google Drive-bestanden. De Google Drive-bestanden in de mobiele app en op het web zouden nog wel gewoon intact moeten zijn.

Wil je het risico spreiden, dan kun je in ons overzicht van clouddiensten kijken welke andere opties je hebt om je bestanden op meerdere plekken te parkeren. Dat hoeft natuurlijk niet voor ál je bestanden, maar wel voor documenten waar je lang aan gewerkt hebt zoals een scriptie of sollicitatiebrief.