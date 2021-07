Spotify What’s New

Veel kansen om je favoriete artiesten live te zien zijn er niet. Daarom zijn veel mensen aangewezen op streaming muziekdiensten om toch op de hoogte te blijven van nieuwe albums en releases. Spotify wil je daar nog eens extra mee helpen met een speciale ‘What’s New’-feed. Daarmee kun je de meest recente releases en podcasts in de gaten houden via de iPhone-app. Als je bepaalde artiesten volgt zul je meteen op de hoogte worden gebracht als er iets nieuws is. Dagelijks wordt meer dan 50.000 uur aan content toegevoegd aan Spotify, dus de kans is aanwezig dat je iets over het hoofd ziet.



Met behulp van filters kun je zorgen dat je alleen de muziek, podcasts en afleveringen in je nieuwsfeed ziet waar je ook echt in bent geïnteresseerd. Het wordt realtime bijgewerkt, dus je kunt meteen gaan luisteren als je iets interessants ziet. Je vindt de ‘What’s New’-feed door op het belicoontje (🔔) te drukken, bovenaan het beginscherm. Een blauw stipje geeft aan dat er iets nieuws te melden is.

Is je feed nog wat leeg? Dan zul je wat extra genres of artiesten moeten volgen. Dit doe je door naar de profielpagina van een artiest te gaan en deze te gaan volgen.