De iMac 2021 is Apple’s nieuwste paradepaardje, met een compleet nieuw design en een snelle Apple Silicon-chip. In onze review van de iMac 2021 kon je al lezen dat we enthousiast zijn over dit model, maar het grootste gemis is een grotere variant. Er gaan al langer geruchten dat een grotere iMac met Apple Silicon in de maak is. Geruchtenlekker @Dylandkt, die vaker goede voorspellingen wist te geven, zegt dat de release van de grotere iMac in 2022 gepland is.



‘Release grotere iMac gepland voor 2022’

De nieuwe grotere iMac, met mogelijk een 30 of 32-inch display, wordt de opvolger van de huidige 27-inch iMac met Intel-chip. De nieuwe versie krijgt naast het volledig nieuwe design ook een Apple Silicon-chip. Het gaat dan vermoedelijk om een M1X-chip, als extra krachtige variant op de huidige M1. Deze zou vooral voor professionals interessant zijn en is waarschijnlijk ook te vinden in de nieuwe 14- en 16-inch MacBook Pro’s die Apple nog wel dit najaar uit zou brengen.

The high end iMac will release in 2022. 🙃 — Dylan (@dylandkt) July 23, 2021

Maar de release zou nog langer op zich laten wachten. Volgens de geruchtenlekker wil Apple de aandacht niet teveel verdelen over twee productcategorieën die allebei dezelfde doelgroep aanspreken. Apple zou daarom besloten hebben om de release uit te stellen tot ergens in 2022.

Just as an explanation for those who are wondering, the high end iMac is not expected to release in Q4 alongside the other M1X Mac’s. Apple simply does not want their devices to compete for attention and delay's in product releases have led to this timetable. — Dylan (@dylandkt) July 23, 2021

Vlak na de aankondiging van de iMac 2021 schreven we al een artikel waarom er nog geen opvolger van de 27-inch iMac is. Eén van de belangrijkste redenen was dat Apple’s high-end modellen nog niet klaar waren voor Apple Silicon. Daarom heeft Apple ook alleen nog de instap-MacBooks voorzien van een eigen chip.