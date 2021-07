Binnenkort drie nieuwe Apple-musea

Er is opeens veel te doen rond Apple-musea. Het Apple Museum in Westerbork is permanent gesloten, terwijl rondom het bekende Apple Museum in Praag een complete soap is ontstaan. Gelukkig zijn er drie nieuwe plekken waar je je over een tijdje opnieuw kunt vergapen aan Apple-computers en andere producten. Na Utrecht en Kiev komt er nu ook een Apple Museum in de Poolse hoofdstad Warschau.



Waar is het Apple Museum in Praag gebleven?

Als je wel eens in Praag bent geweest, heb je ongetwijfeld het Apple Museum wel eens gezien, midden in het toeristische gebied. Het museum werd tijdens de corona-lockdown stilletjes leeggeruimd. Het zou gaan om een diefstal, zo meldt de website. In werkelijkheid zou het te maken hebben met een conflict tussen de eigenaar van de collectie (een Praagse zakenman) en de manager van het museum, diens voormalige levenspartner. Ze zouden ruzie hebben over een gezamenlijk kind. De collectie is daarna op mysterieuze wijze verdwenen.

Nieuw museum in Polen

Het nieuwe museum in Polen heeft echter niets met deze verdwijning te maken. Dit is een compleet nieuw initiatief van ondernemer Krzysztof Grochowski, eigenaar van het bedrijf Japko. Samen met zijn businesspartners wil hij een collectie van 1.500 stukken laten zien aan een zo breed mogelijk publiek. Het zal een mix worden van oude en nieuwe Apple-producten, waarbij goed de ontwikkeling van de techniek is te zien.

Er komt ook een multimediaruimte. Het zal worden gevestigd in de gerestaureerde Norblin-fabriek in Warschau en gaat dit najaar open. Op een oppervlak van 320 vierkante meter krijg je de “meest complete en grootste collectie ter wereld” te zien met computers, laptops, accessoires, smartphones, software, randapparatuur en unieke Apple-materialen zoals posters en gadgets.

De collectie bevindt zich nu nog op een tijdelijke locatie in Piaseczno, ook in Polen. Door de omvang was eigenaar Jacek Łupina echter op zoek naar een grotere locatie en die is gevonden in Warschau. De productie en exploitatie van de collectie zal worden gedaan door het eerder genoemde bedrijf Japko.

Hoogtepunt van de collectie is een replica van de eerste Apple 1-computer. Er staat een authentieke handtekening van Steve Wozniak op het moederbord en op de handleiding. Er zijn ook zelden geziene producten die nooit in massaproductie zijn gegaan. De meeste apparaten werken nog of zijn gerestaureerd. Je mag ze ook aanraken en proberen, maar wel onder toezicht. Een netwerk van sensoren leidt je door het museum en geeft suggesties voor objecten die je zou willen zien, terwijl je aan het rondlopen bent.

Vanaf september kun je terecht in de Norblin Factory, in het midden van de wijk Wola in Warschau. Je vindt er ook restaurantjes, cultuur en winkels. De eigenaar van Amac beloofde de grootste Apple-collectie in Europa te gaan openen, maar die bewering zou door het Poolse museum wel eens onderuitgehaald kunnen zijn.