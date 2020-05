Spotify laat je onbeperkt aantal nummers aan bibliotheek toevoegen

Geen limiet meer aan Spotify-bibliotheek

Spotify hanteerde tot nu toe drie limieten van 10.000 nummers:

Maximaal 10.000 nummers in je bibliotheek (opgeheven)

Maximaal 10.000 nummers per afspeellijst (blijft)

Maximaal 10.000 nummers voor offline opslaan (blijft)

Alleen de bibliotheek-limiet is nu opgeheven, afspeellijsten en het offline opslaan van nummers zijn nog steeds beperkt tot 10.000 nummers. Spotify spreekt over ‘opslaan’ maar die term zet je wat op het verkeerde been. Het gaat alleen om nummers die je een hartje gegeven hebt en die vervolgens in je bibliotheek zijn terechtgekomen. Bij Spotify hangt de bibliotheek samen met het geven van hartjes.



Je kunt bij Spotify allerlei nummers en albums toevoegen aan je bibliotheek; dit zorgt ervoor dat je ze sneller kunt terugvinden. Maar als je een echte muziekkenner bent, dan zijn 10.000 nummers die je wilt terugzoeken, echt niet overdreven. Gebruikers vroegen al jaren om het opheffen van de limiet. Vanaf vandaag is het zover.

De uitbreiding naar een onbeperkt aantal nummers wordt geleidelijk uitgerold, dus het kan zijn dat jij aanvankelijk nog tegen de limiet blijft aanlopen. De maatregel geldt voor alle apps, dus ook op iOS.

Het toevoegen van nummers aan je Spotify-bibliotheek doe je door op het hartje te drukken. Dit geldt voor losse nummers en voor complete albums. Heb je ingesteld dat je favoriete nummers ook offline beschikbaar moeten zijn, dan worden ze meteen gedownload. Is dat niet het geval, dan kun je ze met downloadpijltje zorgen dat Spotify-nummers offline beschikbaar komen.