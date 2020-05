iCulture Vandaag: dit was dinsdag 26 mei 2020

Vandaag nemen we je mee in de wereld van AirPlay 2 televisies. Welke merken doen er mee en welke werken met HomeKit? Vandaag zetten we ook weer een iCulture-lezer in de schijnwerpers. In aflevering 3 van Hoe Apple is jouw thuiswerkplek? lees je de nieuwste opstelling. Dat en meer in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Er is meer informatie over de nieuwe Philips Hue LightStrip, waarbij je afgeknipte stukken kan samenvoegen.

Met deze AirPlay 2-televisies kun je wel even vooruit. Welke mogelijkheden heeft welk merk?

My Vodafone (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Bekijk nu in de dekkingskaart waar je al 5G kan ontvangen.

Skype voor iPhone (gratis, iPhone + IAP , iOS 10.0+) - Ondersteuning voor de donkere modus van iOS 13.