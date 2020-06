Onderzoekers uit Zwitserland hebben flink hun steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van de coronatracking van Apple en Google. Het is dan ook niet voor niets dat dit land de eerste is die er gebruik van maakt.

Op iCulture kon je al eerder lezen over het ontstaan van Apple’s en Google’s coronatracking. In afzonderlijke teams genaamd Bubble en Apollo gingen de twee bedrijven aan de slag met het onderzoeken van de mogelijkheden, maar ook de invloed uit Zwitserland bleek groot. Onderzoekers uit Zwitserland waren zelf bezig met het ontdekken van de mogelijkheden, maar kwamen al snel tot de conclusie dat hulp van Apple noodzakelijk was. Oude contacten van de Zwitserse onderzoeker Edouard Bugnion brachten hem in contact met Apple COO Jeff Williams.



Rol van Zwitserland bij coronatracking van Apple en Google

De Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung geeft een kijkje achter de schermen bij de ontwikkeling van Apple’s coronatool. De Zwitserse wetenschapper en epidemioloog Marcel Salathé denkt in het voorjaar na hoe een app kan helpen om de pandemie te stoppen. Hij had de opkomst van dergelijke apps in Azië opgemerkt, maar was huiverig voor de privacy van gebruikers gezien het gebruik van GPS. Zijn collega Edouard Bugnion, hoogleraar informatica en vice-president informatiesystemen bij ETH Lausanne, raakt enthousiast en schakelt Camera Troncoso in. Zij is expert op het gebied van gegevensbescherming en samen richten ze zich volledig op de privacy.

GPS werd al snel uitgesloten, maar in het gebruik van Bluetooth Low Energy zagen ze kansen. Ook andere instanties in onder andere Cambridge zagen mogelijk succes in het gebruik van Bluetooth. Maar al snel kwamen Bugnion en Troncoso tot de conclusie dat hulp van Apple noodzakelijk was. Vanwege de beperkingen van Apple voor het gebruik van Bluetooth, kon de app alleen goed werken als Apple hiervoor soepelere regels opstelt. Bugnion schakelt zijn contacten uit Californië in, waar hij achttien jaar studeerde. In die tijd leerde hij in Amerikaans-Engels ideeën te verkopen, wat nu van pas kwam bij het pitchen van zijn plannen bij Apple.

Eerste gesprekken met Apple

Toch bleek alles moeizaam te gaan, vanwege de bekende gesloten houding van Apple. Eind maart laat Apple toch blijken dat ze geïnteresseerd zijn. Dit is dezelfde periode dat een klein team binnen Apple aan iets soortgelijks werkt. Er worden bijeenkomsten georganiseerd tussen het team van Bugnion en Apple. Het heeft er alle schijn van dat het hele plan niet doorgaat, met twee scenario’s tot gevolg. Als Apple niet mee gaat, werken de wetenschappers zelf aan een systeem dat helaas niet voor iedereen goed zal werken. Het tweede scenario is dat Apple toch overstag gaat en de Zwitserse oplossing omarmt. Dat laatste bleek uiteindelijk het geval.

Bugnion komt in contact met Myoung Cha, Head of Health Strategic Initiatives bij Apple. Hij rapporteert weer bij Jeff Williams, de bekende Apple-COO die zich buigt over alles wat met gezondheid te maken heeft. Begin april lopen de gesprekken voorspoedig en ook Google word ingeschakeld.

De wetenschappers uit Zwitserland zijn dan ook trots op hun prestaties. “Het feit dat we als internationaal team zo’n impact hadden op deze techreuzen en dat we één van hun belangrijkste partners werden, is een uitdrukking van het hoogwaardige informaticaonderzoek in Zwitserland”, aldus Bugnion. Het is dan ook niet voor niets dat de eerste app die van Apple’s en Google’s middelen gebruikmaakt, uit Zwitserland komt.

Ook de Nederlandse corona-app gaat gebruikmaken van de tools van Apple en Google. De eerste ontwerpen van de Nederlandse corona-app zijn bekend en de app moet voor de zomervakantie beschikbaar komen.

Bekijk ook Eerste designs van Nederlandse corona-app onthuld De eerste opzet van de Nederlandse coronavirus-app is vandaag bekendgemaakt. Het gaat om een voorlopig ontwerp waar mensen op kunnen reageren. Iedereen kan meekijken.

Wil je meer weten over hoe de coronatracking van Apple en Google werkt? In onze uitleg lees je daar nog veel meer over.