Sonos-speakers staan erom bekend dat ze lang meegaan, net als Apple-producten. Ben je uitgekeken op je Sonos-speaker, dan levert ‘ie op de tweedehands markt nog genoeg op. Dat maakt het aantrekkelijk voor mensen die zich een volledig nieuw Sonos-systeem niet kunnen veroorloven. Het lijkt prima geregeld wat hergebruik en duurzaamheid betreft. Maar het nieuwe inruilprogramma dat Sonos onlangs heeft ingevoerd, is totaal niet milieuvriendelijk, stelt een man die bij een recyclingbedrijf werkt.



Je krijgt 30% korting op een nieuwe Sonos-speaker als je je oude inlevert. Voordat je je Sonos kan inruilen moet je ‘m eerst onklaar maken en dat proces is niet-omkeerbaar, zo meldt Sonos op een supportpagina. Daardoor gaan prima werkende speakers op de vuilnisberg.

Sonos states on their website that "sustainability is non-negotiable," and that they design products to minimize impact, but I work at an e-waste recycler and have demonstrable proof this is false.

Sonos's "recycle mode" intentionally bricks good devices so they can't be reused. pic.twitter.com/VJDNhYOxRy

— ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) December 27, 2019