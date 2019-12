Tweede scherm op de iPhone

Het patent laat zien dat het kan gaan om een gebogen scherm, zodat het ook op de rand geplaatst zou kunnen worden. Het zou echter wel om een apart scherm gaan. Dat is een verschil met Samsung, die telefoons heeft uitgebracht waar het hoofdscherm doorliep tot aan de randen.

Apple maakt er geen geheim van wat dit tweede scherm moet tonen. In de beschrijving worden dingen genoemd als extra knoppen, schakelaars of informatie. Een scherm is daarvoor erg handig, want je kunt daarmee de functionaliteit later nog aanpassen. Dat is trouwens ook de reden dat de iPhone al sinds het begin voornamelijk bediend wordt met een scherm.

Natuurlijk blijft dit een patent, waarvan Apple er ongekend veel heeft. Het betekent zeker niet dat we deze technologie snel op een toestel moeten verwachten. We weten hiermee alleen beter waar Apple mee speelt. Een tweede scherm lijkt ons echter niet zo gek, en we zien wel waar dit mee kan helpen in het dagelijks gebruik voor klanten.

Een soort Touch Bar voor de iPhone

Op illustraties toont Apple enkele cameraknoppen en een appkiezer. Dat doet denken dat Apple dit tweede scherm als een soort Touch Bar wil gebruiken. Dit onderdeel van de MacBook Pro verandert mee met wat de gebruiker doet. Op de onderstaande afbeelding zie je een ontwerp wat lijkt op een vrij oude iPhone, maar dat komt omdat het patent al lang geleden is aangevraagd. Het is dus geen aanwijzing voor eventuele designwijzigingen.

Op een andere afbeelding in het patent zijn ook de twee volumeknoppen geel gemarkeerd. Apple heeft dus ook nagedacht om deze knoppen virtueel in te bouwen in de iPhone. Daarmee komt de iPhone weer een stapje dichterbij volledige waterdichtheid. Dat Apple hiermee aan de slag is blijkt ook uit geruchten dat een iPhone in 2021 misschien geen Lightning-poort meer heeft.