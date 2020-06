Was je teleurgesteld in de verbeteringen van de iPad Pro 2020? Dan is er misschien wel reden genoeg om te wachten tot het model van volgend jaar. Volgens bronnen komt Apple namelijk in de eerste helft van 2021 met twee nieuwe iPad Pro-modellen. Daarin zit niet alleen een stuk snellere A14X-chip, maar ook andere verbeteringen die het wachten misschien wel de moeite waard maken.



‘iPad Pro 2021 met 5G, mini-LED en meer’

De nieuwe informatie is afkomstig van de Twitter-accounts @L0ovetodream en @choco_bit, twee anonieme bronnen die de laatste tijd geregeld Apple-informatie naar buiten brengen. Dit voorjaar hadden ze het vaak goed met betrekking tot de iPhone SE 2020 en iPad Pro 2020, dus de twee bronnen lijken het vaak goed te hebben. Hun nieuwe informatie over de aankomende iPad Pro klinkt dan ook niet ongeloofwaardig.

iPad Pros with A14x, codenamed J517 (small) and J522 (big) — Fudge (@choco_bit) June 3, 2020

Allereerst gaat het om twee modellen, met codenamen J517 (de kleinere versie) en J522 (de grotere versie). Welke formaten Apple precies gaat hanteren is nog niet duidelijk, maar we gaan in ieder geval uit van 12,9-inch en nog een tweede kleinere versie. Apple heeft de afgelopen jaren gekozen voor 11-inch, maar gezien het feit dat iPads telkens een stukje groter worden, is het nog onduidelijk of Apple weer voor 11-inch kiest. In ieder geval krijgen deze modellen volgens de bronnen een A14X-chip en dat is een flinke upgraden ten opzichte van de A12Z-chip van de iPad Pro 2020. Deze was op zijn beurt weer nagenoeg gelijk met de A12X-chip van de iPad Pro 2018, dus we verwachten een veel groter prestatieverschil.

with mini led and 5G X55 baseband https://t.co/1C57Oms2HX — 有没有搞措 (@L0vetodream) June 3, 2020

Een andere verbetering vinden we in de Cellular-versies, dus de modellen met mobiel internet. Apple zou de iPad Pro 2021, na de iPhones van 2020, willen uitrusten met 5G. Het gaat hierbij om zowel de mmWave- als sub-6 Ghz-techniek. Deze komen van pas voor zowel een hoge snelheid als een groter bereik. Apple zou de X55-modem van Qualcomm gebruiken.

Tot slot lijkt het erop dat dit het eerste product met mini-LED wordt. Apple zou plannen hebben om in 2021 de eerste mini-LED producten uit te brengen en de iPad Pro 2021 lijkt daar een geschikte kandidaat voor. Met mini-LED heb je mooiere kleuren en een verbeterd contrast. Ook is dit minder gevoelig voor inbranden, wat het een stuk meer geschikt maakt voor een tablet dan OLED.

De iPad Pro 2021 zou in het eerste of tweede kwartaal van 2021 moeten verschijnen. Een event in maart lijkt daarvoor een logische keuze, al heeft Apple dit voorjaar bewezen dat ze het ook prima af kunnen doen met persberichten.