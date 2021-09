Het is twintig jaar geleden dat 9/11 plaatsvond. Om dit te herdenken zond BBC One gisteravond de documentaire '9/11: Inside the President’s War Room' uit. Maar hij staat ook op Apple TV+.

Inside the President’s War Room

De Britten kunnen de documentaire terugkijken via de BBC iPlayer, maar de rest van de wereld heeft geluk. Als je tenminste abonnee op Apple TV+ bent: je kunt de documentaire vanaf vandaag streamen via Apple’s tv-dienst. De documentaire gaat over de grootste terrorisme-aanval in de Verenigde Staten en is een co-productie tussen Apple en de BBC. Je krijgt in exclusieve interviews een terugblik hoe toenmalig president George W. Bush en zijn naaste staf en adviseurs reageerden op 9/11. Wat deden ze toen de eerste berichten binnenkwamen en het slechts een tragisch vliegtuigongeval leek? En hoe snel veranderde dat toen bleek dat er terrorisme in het spel was?



Documentaire over 9/11

In de documentaire is ook te zien hoe beperkt de technologie destijds nog wat. Terwijl de vice-president zich verschool in een bunker, bleek dat de president en zijn team vanuit de Air Force One vaak niet in staat waren om contact te leggen. Ook leverde het moeilijkheden op om contact te leggen met telefoonlijnen en tv-stations vanuit de Air Force One. De documentaire toont naast interviews ook achtergrondbeelden en foto’s, waaronder shots uit de war room. De documentaire is helaas niet terug te kijken via de Nederlandse tv-aanbieders zoals Ziggo en KPN, dus je zult abonnee van Apple TV+ moeten zijn.

Volgende week kun je op Apple TV+ bovendien kijken naar een verfilming van de Broadway-musical ‘Come From Away’, dat eveneens over de aanvallen van 9/11 gaat.

