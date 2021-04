Siri heeft steeds meer stemmen gekregen, waardoor je bij de assistent niet meer standaard denkt aan een man of een vrouw. Apple houdt hier rekening mee en hanteert vanaf iOS 14.5 dan ook de aanduiding ‘Stem 1’ en ‘Stem 2’. Welke van de twee je kiest maakt niet uit, ze zijn namelijk even slim en geven dezelfde antwoorden. Wil je eens een andere Siri-stem proberen, dan doe je dat als volgt.

Siri-stem wijzigen

Wil je een andere Siri-stem instellen, dan doe je dat als volgt:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Siri en zoeken > Siri-stem. Je krijgt nu de opties van jouw taal. Bovenin kies je België of Nederland. Kies vervolgens één van de stemmen.

Helaas is er voor België maar één stem, maar je kunt natuurlijk ook de taalopties voor Nederland kiezen, waar je keuze hebt uit twee stemmen. Het is niet zo dat de Belgische stem

beter geïnformeerd is over de situatie in België, het enige verschil is dat de tongval iets anders is.

Heb je een softwareversie vóór iOS 14.5 en iPadOS 14.5, dan zal hier Nederlands (man) en Nederlands (vrouw) worden getoond, in plaats van Stem 1 en 2. Dit is gedaan omdat Apple steeds meer voorstander is geworden van een genderneutrale weergave.

Gebruik je je iPhone in het Engels, Frans, Duits, Spaans of een andere populaire taal, dan heb je vaak keuze uit nog meer stemmen.

Stemmen voor spraakfuncties

Behalve een Siri-stem kun je ook nog een stem instellen voor spraakfuncties, zoals het voorlezen van teksten op het scherm. Je kunt hierbij kiezen voor de Siri-stem, of voor een van de stemmen voor spraakfuncties. In Nederland en België zijn Claire, Xander en Ellen beschikbaar als stem.

