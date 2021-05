Een topman van Apple heeft uitgelegd waarom je de nieuwe Siri Remote voor Apple TV niet kunt zoeken via het Find My-netwerk. Als Apple de functionaliteit in een AirTag kan inbouwen, waarom dan niet in een afstandsbediening die constant zoek raakt?

‘Deze remote raak je niet meer kwijt’

Apple’s vice-president voor productmarketing van home- en audioproducten Tim Twerdahl gaf een interview aan MobileSyrup, waarin werd gepraat over de vernieuwde Apple TV 4K. De vernieuwde Siri Remote is een van de grootste verbeteringen: er zitten meer knoppen op en je kunt je tv voortaan ook aansturen met een klikwiel. Voorafgaand aan de introductie gingen er geluiden dat Apple ondersteuning voor het Find My-netwerk zou inbouwen, zodat je je remote snel kunt terugvinden. Maar daar heeft Apple niet voor gekozen.



Met de aanpassingen die we hebben gedaan in de Siri Remote – onder meer door hem wat dikker te maken zodat hij minder snel tussen de kussens van je bank valt – is er minder noodzaak om hem te zoeken met andere apparaten.

Volgens Apple’s Tim Twerdahl is er bewust voor gekozen om geen Find My-ondersteuning in te bouwen. Deze nieuwe Siri Remote is namelijk veel dikker en je raakt ‘m minder snel kwijt, aldus Twerdahl. Hij valt daardoor minder snel tussen de kussens van je bank:



Eerdere remotes van Apple.

Twerdahl legde uit dat Apple is overgestapt op een nieuw uiterlijk voor de remote “omdat er altijd wordt gekeken naar rijkere ervaringen”. Bovendien is het soort content dat mensen kijken veranderd en komen mensen op een andere manier met de Apple TV in aanraking. Sommige mensen gebruiken het als een tv-kastje voor alles en dat vraagt om nieuwe functies, zoals een muteknop. Mensen kregen behoefte aan een remote die alles doet, ook het in- en uitschakelen van je systeem.

Twerdahl geeft toe dat gebruikers erg gewend zijn geraakt aan de vijf knoppen van de remote en het swipen om te bedienen, maar Apple vond dat er toch iets beters te bedenken was dat het “beste van twee werelden” combineerde.

Dat betekent wel dat er ook functies moesten sneuvelen. Er zit geen gyroscoop en accelerometer meer in, waardoor je ‘m niet meer als gamecontroller kunt gebruiken. Het is een vreemde ontwikkeling, omdat Apple gameontwikkelaars op een gegeven moment dwong om bediening met de Siri Remote toe te voegen. Sindsdien is Apple van gedachten veranderd, geeft Twerdahl toe. Nu is het standpunt, dat als je een game wilt spelen, je daarvoor het beste een gamecontroller kunt gebruiken.

Het volledige interview is te lezen bij MobileSyrup.

De nieuwe Apple TV 4K en Siri Remote zijn nu te koop bij Apple en diverse winkels vanaf €199.

Of kijk bij: Amac | MediaMarkt | Bol.com | Coolblue | YourMacStore