We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Trying S02

De feelgood-comedy Trying gaat het tweede seizoen in. Deze serie is gemaakt door de BBC Studios en het was de eerste Britse serie die bij Apple TV+ te zien was. Over het algemeen kreeg het goede kritieken. Het verhaal draait om Nikki en Jason, die dolgraag een baby willen. Dat lukt niet, waarna ze besluiten een baby te adopteren.

Het hilarische van deze serie zijn de klunzige vrienden die ze hebben, de familieleden die overal een drama van maken en het chaotische leven van het duo in het algemeen. Gaat het deze dertigers lukken om eindelijk volwassen te worden en een gezin te stichten? We zien in de serie BAFTA Award-winnares Imelda Staunton, Ophelia Lovibond en Oliver Chris. Het tweede seizoen bestaat uit 8 afleveringen, die wekelijks beschikbaar komen. Er komt ook een derde seizoen aan.

Bekijken: Trying

Nieuw op Apple TV+: The Me You Can’t See

‘Mental health’ is een populair onderwerp en ook Apple speelt erop in met een documentaireserie van Oprah Winfrey and prins Harry. Onder de titel ‘The Me You Can’t See’ hoor je verhalen van mensen die het moeilijk hebben gehad en vaak – na lang aarzelen – hulp hebben gezocht. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Harry, die in de docu vertelt dat hij nu vier jaar in therapie is.

Er zitten openhartige gesprekken in over mentaal welzijn, waarbij ook bekende artiesten, sporters en andere gasten langskomen die vertellen over hun worstelingen. Het duo wil daarmee duidelijk maken dat depressies en andere mentale aandoeningen iedereen kunnen treffen, ongeacht cultuur, leeftijd, geslacht en sociaal-economische status. Onder andere zangeres Lady Gaga, actrice Glenn Close, sterrenchef Rashad Armstead en sporters DeMar DeRozan, Langston Galloway en Virginia ‘Ginny’ Fuchs komen hun verhaal doen.

Bekijken: The Me You Can’t See

Marvel’s M.O.D.O.K.

Te zien bij: Disney+

Komische stop-motion animatieserie van Patton Oswalt, die tevens de stem heeft ingesproken van een superschurk, die in het geheim een vrouw en twee kinderen heeft. Een schurk die eruit ziet als een zwevend hoofd probeert de wereld over te nemen, maar moet ook zijn gezin in New Jersey moet onderhouden. We horen Aimee Garcia (Lucifer) als de stem van zijn vrouw Jodie, terwijl Ben Schwartz (Parks and Recreation) en Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) de kinderstemmen voor hun rekening nemen. In de serie duiken nog meer personages uit de Marvel-strips op, zoals Iron Man.

War of the Worlds S02

Te zien bij: Disney+

Hedendaagse bewerking van het beroemde verhaal van H.G. Wells over aliens die de aarde aanvallen. Het eerste seizoen is ook bij Disney te zien. Van het tweede seizoen komen wekelijks nieuwe afleveringen uit, die overigens ook bij Fox en Ziggo te zien zijn. Met onder andere Gabriel Byrne uit The Usual Suspects en Elizabeth McGovern uit Downton Abbey.

Star

Te zien bij: Disney+

Muzikale dramaserie van Lee Daniels, de man achter Empire. Het verhaal volgt drie jonge zangeressen die het proberen te maken in de muziekwereld van Atlanta. Alle drie seizoenen zijn te bekijken bij Disney. Star werd na die drie seizoenen overigens alweer geannuleerd. Er komt nog wel een twee uur durende film voor de fans om afscheid te nemen.

Army of the Dead

Te zien bij: Netflix

Een groep huurlingen neemt de ultieme gok en waagt zich in het quarantainekamp van een door zombies geteisterd Las Vegas om de ultieme overval te plegen.

Master of None S03

Vanaf zondag. Komische dramaserie waarin het deze keer niet draait om Dev (Aziz Ansari), maar om Denise (Lena Waithe). Ze brengt tijd buiten de stad door met haar grote liefde Alicia, waarbij de twee in hun relatie nader tot elkaar proberen te komen. Deze serie lijkt dan ook meer een spin-off, gezien de titel ‘Master of None presents: Moments in Love’. Er zijn vijf afleveringen te zien. Komiek Aziz Ansari doet in deze afleveringen een stapje terug – wellicht omdat hij in 2018 in opspraak kwam vanwege de MeToo-discussie. Hij schreef wel het derde seizoen samen met Waithe en regisseerde alle afleveringen.

Hating Peter Tatchell

Te zien bij: Netflix

Deze documentaire gaat over homorechtenactivist Peter Tatchell: van zijn jonge jaren tot zijn door controverse en politieke onrust omgeven strijd voor gerechtigheid.

Quién mató a Sara (S02)

Te zien bij: Netflix

Álex is vastbesloten om wraak te nemen en te bewijzen dat hij erin is geluisd voor de moord op zijn zus. Hij wil meer aan het licht brengen dan alleen de echte dader.

Pink: All I Know So Far

Te zien bij: Amazon Prime Video

Volg P!NK wanneer ze begint aan haar recordbrekende 2019 “Beautiful Trauma” wereldtournee waar ze het publiek verwelkomt om zich bij haar gekozen familie aan te sluiten, terwijl ze probeert een balans te vinden tussen het zijn van een moeder, een vrouw, een baas en een performer. Met een mix van beelden van P!NK onderweg van plek naar plek, interviews achter de schermen en persoonlijk materiaal geeft regisseur Michael Gracey (The Greatest Showman) het publiek een kijkje achter het gordijn van het circus dat zij het leven noemt. P!NK: All I Know So Far is geproduceerd door Michael Gracey en Isabella Parish in samenwerking met Luminaries, Silent House en Lefty Paw Print.

Blast Beat

Te zien bij: Pathé Thuis

In 1999 vertrekken de Colombiaanse broers Carly en Mateo naar de VS om daar naar de middelbare school te gaan. Hun ouders grijpen de verhuizing aan om te kunnen ontsnappen aan de politieke onrust in Colombia en de American Dream na te jagen. Mateo is skeptisch over de verhuizing, maar Carly wil graag naar het Georgia Aerospace Institute om uiteindelijk bij NASA te kunnen werken. Maar als onverwachte gebeurtenissen hun nieuwe leven dreigen te ontsporen, wordt Carly’s droom hun enige houvast.

Brothers in Arms

Te zien bij: Ziggo

Agent Cal poogt de eindjes aan elkaar te knopen als reservist in het marinierskorps. Wanneer zijn halfbroer onbedoeld een man doodt, komt Oyster in de gevangenis terecht en ondertussen wordt Cal naar Irak gezonden.

Dwight in Shining Armor (S01)

Te zien bij: Videoland

De tiener Dwight zakt midden in het bos door de grond en tuimelt in een eeuwenoude ondergrondse ruimte. Hij valt boven op prinses Gretta en wekt haar per ongeluk tot leven. Vanaf dat moment moet Dwight de koppige Gretta beschermen tegen heksen, tovenaars, krijgers en de meest afschuwelijke wezens.