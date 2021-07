Deze week bracht Apple de vierde beta van iOS 15 en iPadOS 15 uit. Wij doken meteen in de update om alle veranderingen op te sporen. Bekijk hier wat er nieuw is.

Het is wel duidelijk dat Apple bezig is met het finetunen van iOS en iPadOS. Grote nieuwe functies werden niet toegevoegd in iOS 15 beta 4 en iPadOS 15 beta 4, maar wel enkele welkome veranderingen. Safari is wederom aan de beurt en het lijkt erop dat Apple nog niet klaar is met het nieuwe ontwerp om de browser te verbeteren.

#1 Safari verbeteringen: het houdt niet op

We beginnen weer met Safari. Over de nieuwe knoppenbalk is veel te doen. De grote wijziging is dat de adresbalk en de knoppenbalk nu zijn samengevoegd in een zwevende balk onderin het scherm. Dat vergt nogal wat finetuning om het goed te laten werken op alle websites. In de nieuwe beta vind je te allen tijden een ververs-knop in de balk en zijn de drie puntjes vervangen door een deel-knop.

Daarnaast kun je nu makkelijker bij je bladwijzers komen door de balk ingedrukt te houden. De laatste verandering die we graag met je delen is dat je vanuit het tabblad-overzicht nu snel de Reader-weergave kunt openen op een website. Houd daarvoor een tabblad ingedrukt en de optie verschijnt. Check in ons aparte artikel wat er nieuw is voor Safari in iOS 15.

Bekijk ook Veel vernieuwingen in Safari in iOS 15: dit zijn de 10 beste Er is één app die in 2021 het meest radicaal is aangepakt door Apple en dat is Safari. De browser heeft een nieuw design gekregen, werkt nu met tabgroepen en werkt anders qua bediening. Wij lopen de belangrijkste veranderingen langs.

#2 Safari tabbladen op de iPad nu gelijk aan macOS Monterey

We doen dit Safari-nieuwtje even apart: je kunt in iPadOS 15 beta 4 kiezen voor een “nieuwe” tabblad-weergave. In feite gaat het om de oude weergave in een nieuw jasje. Deze wijziging voerde Apple niet lang geleden ook al door in macOS Monterey beta 3. Niet iedereen bleek tevreden over Apple’s nieuwe weergave. Hierin werden de adresbalk en de tabbladen bijna samengevoegd.

Je kunt de weergave kiezen via de Safari-instellingen. Kies je voor de gescheiden weergave, dan zul je al gauw merken dat het nog niet helemaal duidelijk is om te zien welk tabblad je geopend hebt. We hopen en verwachten dat Apple hier aanpassingen voor doet in een komende beta. Bekijk in onze tip hoe je gescheiden Safari tabbladen in macOS Monterey kunt instellen.

Bekijk ook Weergave van Safari tabbladen wijzigen in macOS Monterey en iPadOS 15 Je kunt zelf instellen hoe de tabbladen in Safari worden weergeven vanaf macOS Monterey en iPadOS 15. Daarbij valt te kiezen uit een nieuw ontwerp en oudere weergave met een likje verf. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

#3 Weer-app toont nu ook neerslag in Nederland

De Weer-app in iOS 15 heeft een mooie visuele upgrade gekregen. Ook vind je nu meer data, zoals een temperatuurkaart. Eén van de overige kaarten is de Neerslag-kaart. Deze werkt vanaf iOS 15 beta 4 ook in Nederland en België. Je kunt hiermee een kort filmpje afspelen van de weersverwachting qua neerslag voor de komende 12 uur.

Daarnaast heeft Apple sommige animaties wat opgepoetst. Zo zijn sterrenhemels nu mooier en fonkelen de sterren. Als je even wacht, kun je ook vallende sterren zien. Dit zie je alleen als er geen bewolking is. Ten slotte worden de dagen van de week nu weer afgekort in plaats van uitgeschreven en afgebroken. In de vorige beta ging dat even mis.

Bekijk ook Dit is er nieuw in de Weer-app in iOS 15: de 5 belangrijkste verbeteringen De Weer-app van Apple wordt onder handen genomen in de update naar iOS 15. We zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor de Weer-app in iOS 15 op een rij.

#4 Focus-status delen per persoon

In iOS 15 kun je een Focus instellen. Dit is een wat geavanceerdere vorm van de Niet storen-functie. Wanneer je een Focus instelt, kun je per Focus kiezen welke apps berichten mogen sturen. In iOS 15 beta 4 en iPadOS 15 beta 4 kun je per contactpersoon instellen of zij mogen zien dat jij een Focus hebt ingeschakeld.

Om dit te doen open je een gesprek met je contactpersoon in de Berichten-app. Tik vervolgens op hun naam en zet de schakelaar bij Deel focusstatus op groen. Je contactpersoon zal vanaf dan een kleine melding onderin het chatvenster zien wanneer jij een Focus hebt ingeschakeld. Hiervoor moet de contactpersoon wel iOS 15 of iPadOS 15 hebben.

Bekijk ook Voorkom afleiding met de nieuwe Focus-functie in iOS 15 De iPhone en iPad krijgen een nieuwe Focus-functie, waarmee je meer controle hebt over de binnenkomende meldingen. Tijdens het werken, gamen en ontspannen kun je je zorgen dat je meer of minder notificaties binnenkrijgt. Zo werkt het.

#5 Berichtgeving: automatisch uitgeschakeld tijdens schermdeling

Je kan al jaren het scherm van je iPhone of iPad delen via AirPlay naar een Apple TV. Tijdens het delen kunnen je notificaties gewoon verschijnen, waardoor iedereen meteen ziet waar jij je mee bezig houdt. Niet altijd prettig. Daarom kun je vanaf iOS 15 beta 4 en iPadOS 15 beta 4 instellen dat je notificaties tijdelijk worden gepauzeerd wanneer je je scherm deelt.

Apple voegt deze functie ook toe in het kader van SharePlay. Met deze nieuwe functie kun je via FaceTime je scherm delen. Ook hier wil je niet altijd dat je meldingen binnenkomen. Onder Instellingen > Berichtgeving > Schermdeling kun je kiezen of je meldingen wil zien verschijnen tijdens het schermdelen. Standaard staat dit uit. Wanneer je naar deze instellingen gaat zie je overigens een nieuw icoontje voor het Berichtgeving-menu.

#6 Opdrachten-app heeft een nieuwe functie

Net als in de vorige beta, zien we ook in beta 4 weer een nieuwe functie voor de Opdrachten-app. Het is nu mogelijk om “Keer terug naar beginscherm” als actie toe te voegen aan je opdracht. Dat is handig voor opdrachten waarbij je aan het einde geen app open wil hebben. Op dit moment zien we enkel de Engelse vertaling “Return to Home Screen” staan, maar dat wordt voor de officiële release aangepast.

#7 Extra groot widget voor Podcasts op de iPad

Nieuw in iPadOS 15 is het extra grote widget. Deze maakt gebruik van de schermruimte die je iPad biedt. In iPadOS 15 beta 4 vind je ook een extra groot widget voor de Podcasts-app. Aan de linkerzijde vind je jouw recent beluisterde podcasts. Rechts zie je nieuwe afleveringen binnen jouw abonnementen.

We hopen dat Apple dit grote formaat voor meer apps zal toevoegen. Op het grote scherm van je iPad kunnen ze goed tot hun recht komen. Bekijk in onze gids hoe je widgets op je iPad gebruikt.

Bekijk ook Alles over widgets op iPhone en iPad Widgets zijn kleine handige blokken met informatie. Je vindt ze op het beginscherm en op het toegang apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

Meer veranderingen in iOS 15 beta 4 en iPadOS 15 beta 4

Deze andere veranderingen in iOS 15 beta 4 en iPadOS 15 beta 4 wilden we je niet onthouden:

Nu ook in de beta: ondersteuning voor de MagSafe Battery Pack. Er is een nieuw symbool voor de Notities-knop in het Bedieningspaneel. Er is ook een nieuw symbool voor ‘Slim draaien’ bij widget-stapels. De Updates-pagina in de App Store heeft nu afgeronde hoeken, net als de Instellingen-app. In de Notities-app verschijnt nu een kleine melding die je alert maakt van de nieuwe tags-functie. Je kunt terugblikken in de Foto’s-app nu delen. Voorheen was de knop grijs. Het camera-symbool op je vergrendelscherm heeft een aangepast ontwerp, in lijn met het Camera-app-symbool. Visual Lookup ziet er anders uit, maar de functie werkt nog niet in Nederland en België.

Meer over iOS 15

iOS 15 is de grote update voor de iPhone en iPod touch. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 15, dan vind je in ons artikel het antwoord. We verwachten de officiële iOS 15 release in de loop van september/oktober 2021. Ontdek wat er nog meer is aangekondigd tijdens de keynote in onze WWDC 2021 samenvatting! Of lees onze zeer uitgebreide iOS 15 preview.