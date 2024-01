De Apple Watch Ultra is sinds de eerste versie in 2022 verkrijgbaar in één kleur: naturel titanium. Dit is een beige achtige afwerking, dat nog het dichtst in de buurt komt van zilver of sterrenlicht van de gewone Apple Watch. Maar fans van een donkergekleurd model, blijven sindsdien met lege handen zitten. Toch zijn er in het afgelopen jaar geruchten geweest over een donkere versie van de Apple Watch Ultra 2. Er waren zelfs afbeeldingen van een Apple Watch Ultra met donkere achterkant verschenen. Maar helaas: hij kwam er uiteindelijk niet. Maar deze keer zijn er foto’s verschenen van een donkerblauw Alpine-bandje met een opvallend detail: de donkergekleurde titanium haak.

Donker Apple Watch Ultra bandje opgedoken

Het bandje is in handen gekomen van prototypeverzamelaar @DongleBookPro. In een post op X (Twitter) deelt hij een viertal foto’s waarop het bandje te zien is. Het gaat om het blauwe Alpine-bandje, zoals Apple die afgelopen september uitgebracht heeft. Maar er is één opvallend verschil: de titanium G-haaksluiting is uitgevoerd in een donkere kleur, evenals de aansluitconnectors voor aan de Apple Watch zelf. Dit kan eigenlijk maar een ding betekenen: Apple had serieuze plannen om een donkere Apple Watch Ultra uit te brengen, zoals de geruchten al beweerden.

Apple heeft vaker bandjes in bepaalde kleuren uitgebracht die beter matchen met een bepaalde kleur Apple Watch. Een goed voorbeeld zijn het Milanese bandje en de schakelarmband. Beide zijn in zilver en zwart verkrijgbaar. Het Milanese bandje is er zelfs in het goud, voor een betere match met de goudkleurige roestvrij stalen Apple Watch. Als Apple inderdaad een donkere Apple Watch Ultra uit zou brengen, hoort daar ook een passend bandje bij. En dit bandje laat zien hoe dat eruit zou zien.

Het is nog niet duidelijk of Apple de plannen voor een donkere Apple Watch Ultra afgeslagen heeft of dat we in de nabije toekomst alsnog een zwarte Apple Watch Ultra kunnen verwachten. Wellicht dat de afwerking tijdens het testen niet duurzaam genoeg bleek, vooral als je je bedenkt waar de Apple Watch Ultra allemaal voor bedoeld is. Bij zwemmen, bergbeklimmen en andere buitenactiviteiten liggen beschadigingen op de loer en met de donkere afwerking ga je dat veel meer zien dan bij de lichte variant.

Wie weet dat we in 2024 nog een donkere Apple Watch Ultra gaan zien, maar tot die tijd moeten we het met de huidige uitvoering doen.