Kind gaf honderden euro’s uit aan Roblox: zo voorkom je het

In een virale video op TikTok vertelt een zichtbaar aangeslagen moeder, dat haar kind meer dan $800 heeft uitgegeven aan de populaire game Roblox. Maar het was gemakkelijk te voorkomen geweest als de moeder op de hoogte was geweest van Schermtijd . Hier zijn 4 tips.

Roblox is een populaire game op iPhone en iPad, waar je urenlang zoet mee kunt zijn en waar je heel wat geld aan kunt uitgeven. Gelukkig weten de meeste ouders wel hoe ze kunnen voorkomen dat hun kinderen enorme bedragen kwijt zijn aan digitale extra’s, bijvoorbeeld door beperkingen in te stellen of goede afspraken te maken. Maar het kan ook wel eens misgaan. Een gestresste moeder vertelt op TikTok dat haar kind $800 uitgaf aan Roblox, zonder dat ze het wist. De 10-jarige zoon beschikte alleen over de toegangscode van de iPhone en wist niet het wachtwoord van het Apple ID. Toch lukte het om aankopen te doen. Het filmpje is ondertussen 4 miljoen keer bekeken en laat wel zien hoe gefascineerd mensen zijn door dit soort drama’s.



Er zijn in het verleden al heel wat verhalen geweest van kinderen die duizenden euro’s uitgaven omdat in-app aankopen niet waren geblokkeerd . Ook zijn er regelmatig kinderen die erin slagen om ouderlijk toezicht te omzeilen. In dit geval maakte het kind echter gebruik van een bekende truc, die nogmaals duidelijk maakt hoe belangrijk het is om de toegangscode van je iPhone geheim te houden voor onbevoegden.

Het kind beschikte alleen over de toegangscode van de iPhone. De moeder dacht dat ze daarmee alles goed had geregeld, omdat voor elke aankoop het wachtwoord van het Apple ID was vereist. Het kind wist dit wachtwoord niet. Maar door in de game te kiezen voor ‘Wachtwoord vergeten’ lukte het om het wachtwoord te resetten, waarbij alleen de toegangscode nodig is. Hij kon daarna een nieuw, zelfgekozen wachtwoord instellen en de aankopen doen. Tegen de tijd dat de moeder erachter kwam had het kind al $800 uitgegeven via het gekoppelde PayPal-account. Ze heeft nu contact opgenomen met Apple om haar geld terug te krijgen. Of dit lukt, is nog maar de vraag.

Zo kun je ongewenste in-app aankopen voorkomen

Er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat kinderen zomaar aankopen kunnen doen:

#1 Schermtijd gebruiken

Met Schermtijd kun je voorkomen dat er in-app aankopen worden gedaan op een toestel. Je stelt dit als volgt in:

Ga naar Instellingen > Schermtijd > Beperkingen. Tik op iTunes Store en App Store. Zet de schakelaar uit bij In-app aankopen.

Als je applimieten instelt via Schermtijd kun je ook voorkomen dat kinderen te lang doorgaan met een bepaalde game. De moeder in kwestie was niet op de hoogte dat Schermtijd bestaat en gaf aan dat ze dit in de toekomst zal gebruiken. Het kost een paar minuten om in te stellen en zal niet helemaal waterdicht zijn, maar je maakt het voor kinderen een stuk moeilijker om zomaar aankopen te doen.

#2 Aankopen alleen met toestemming

Een andere maatregel die je kunt nemen, is dat aankopen van kinderen altijd goedgekeurd moeten worden door één van de ouders. Je merkt dan snel genoeg dat er enorme bedragen worden uitgegeven.

#3 Beperkt budget instellen

Heb je geen gezinsdeling en hebben de kinderen een eigen Apple-account, dan is er een gemakkelijke manier om te zorgen dat ze binnen hun budget blijven. Gebruik App Store-tegoed, in plaats van een gekoppelde bankrekening of creditcard. Staat er 50 euro tegoed op het account, dan kan een kind nooit meer geld uitgeven.

#4 Goede afspraken maken

Geen waterdichte methode, maar wel de meest volwassen aanpak: maak goede afspraken met je kinderen en zorg dat ze de waarde van geld kunnen inschatten. Van een 10-jarig kind mag je verwachten dat hij/zij op de hoogte is dat $100 in een game uitgeven een absurd bedrag is. Mocht een kind zich toch telkens niet aan de afspraken houden, dan kun je de ongewenste uitgaven in mindering brengen op het toekomstige zakgeld. Dan maar even geen Starbucks tijdens de schoolpauze…