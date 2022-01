OtterBox Core

Heel veel keuze uit ‘echte’ MagSafe-hoesjes is er nog steeds niet. Sommige fabrikanten gebruiken eigen magneten of maken de hoesjes zo dun dat de magneetwerking er dwars doorheen gaat. Maar als je op zoek bent naar hoesjes met de originele MagSafe-magneten dan kom je al snel bij Apple en een handjevol third party-aanbieders uit. OtterBox is één daarvan. Eerder kon je op iCulture een review van de OtterBox Figura lezen, kleurrijke hoesjes voor de iPhone 12-serie. Voor de iPhone 13-serie heeft OtterBox nu ook iets nieuws. De kleuren zijn wat minder fel, maar het effect spreekt ons wel aan.

Het gaat om de milieuvriendelijke OtterBox Core-hoesjes, die gemaakt zijn van 50% gerecycled materiaal. Je kunt ze kopen bij OtterBox zelf en in de Apple Store:

Spikkels geven extra grip

De hoesjes kosten €49,95 per stuk en zijn verkrijgbaar in zwart en wit, oftewel Carnival Night en Funfetti. Dat laatste doet denken aan de funfetti-taarten, die aan de buitenkant beplakt zijn met hagelslag in verschillende kleuren. Het siliconenmateriaal is vermorzeld, zodat je kleine spikkels krijgt die ook nog wat extra grip geven. In combinatie met synthetisch rubber krijg je dan een dunne case die goed aansluit. De interne magneten sluiten qua kleur aan op de buitenkant van de hoes. Een opstaand randje voorkomt dat je scherm beschadigd raakt en je krijgt dezelfde valbescherming als bij de andere OtterBox-hoezen.

OtterBox heeft inmiddels meer 600.000 kg plastic gebruikt voor nieuwe producten.