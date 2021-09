De iPhone 13 Pro pre-order is nog in volle gang, maar wie slim is haalt nu alvast een passend hoesje in huis. Zo kun je je toestel vanaf het eerste moment goed beschermen en komen er geen krassen op. Ideaal als je je toestel later weer wilt doorverkopen of gewoon zuinig op je spullen bent. Hou je niet zo van een iPhone zonder hoesje, dan vind je hieronder onze favoriete merken.

De beste iPhone 13 Pro hoesjes: onze top 10

Apple’s iPhone 13 Pro-hoesjes

Net als vorig jaar heeft Apple weer MagSafe-hoesjes van siliconenrubber en leer. Dat betekent dat ze goed vastplakken aan de MagSafe Charger en geschikt zijn om er een MagSafe Wallet achterop te plakken. Dit jaar heb je keuze uit nieuwe tinten zoals Klaver, Sequoia groen en Donkere kers. Let op dat de iPhone 13-hoesjes dit jaar niet geschikt zijn voor de Pro-modellen. Dit komt omdat het camerablokje op de achterkant verschillend is. De hoesjes beschermen je iPhone 13 Pro rondom en hebben ook een opstaande rand rondom het scherm en de camera, zodat er minder kans is op schade door stoten. De knoppen blijven goed bereikbaar en ook de Lightning-ingang is goed te gebruiken. Hou er wel rekening mee dat deze hoesjes vaak maar één jaar meegaan. Bij de lederen cases krijg je slijtageplekken op de randen en bij de siliconen hoesjes kunnen er op een gegeven moment beschadigingen ontstaan. Je iPhone is echter nog steeds in topconditie! Raakt je hoesje te veel beschadigd, dan kun je altijd naar de Apple Store terug gaan om te kijken of je kunt ruilen voor een nieuwe.

Er is ook een transparante versie die aan de achterkant is voorzien van een witte cirkel, bedoeld voor de MagSafe-oplader. Het is een kwestie van smaak of je dit mooi vindt.

Apple heeft daarnaast ook nog een leren kaarthoesje voor pasjes, die je magnetisch achterop de iPhone 13 Pro kan bevestigen. Zo kun je allerlei kleuren combineren.

Tip: op deze website kun je verschillende kleuren iPhones en hoesjes combineren om te kijken wat het beste bij elkaar past.

Aanbevolen: #2 Mujjo iPhone 13 Pro hoesjes

#3 iPhone 13 Pro-hoesjes van Nomad

Nomad staat bekend om z’n lederen accessoires die van dezelfde soort Horween-leer zijn gemaakt, zodat alles mooi op elkaar aansluit. De nieuwe iPhone 13 Pro-cases hebben ook weer iets bijzonders: ze voorzien van ‘Digital Business Cards’ die je via NFC kan delen. Hiermee heb je een digitaal visitekaartje met naam, nummer, sociale media en andere informatie. Dit wordt opgeslagen in de NFC-chip binnenin de case. Een andere iPhone-gebruiker kan dan op de achterkant van je hoes tikken om de informatie op te halen. Of dit erg nuttig is, in een tijd waar maar weinig mensen naar beurzen en congressen gaan, is de vraag maar het is leuk dat Nomad zich in ieder geval probeert te onderscheiden van de merkloze hoezen.

Bijzonder is de nieuwe Sport Case in vijf kleuren, want dit is Nomad’s eerste hoesje dat niet van leer is gemaakt. In plaats daarvan is gekozen voor krasbestendig PET-gecoat polycarbonaat, met TPE-bumpers voor extra grip, metalen knoppen en een microfiber interieur. Het is compatibel met MagSafe. Er zijn ook traditionele lederen cases van Nomad, waaronder de Modern Leather Case in natuurlijk bruin, rustiek bruin en zwart. Deze beschermt tegen een val van 3 meter. De Modern Leather Folio ziet eruit als een boekje en heeft drie vakken voor pasjes.

em>Bekijken: Nomad iPhone 13 Pro-hoesjes bij Appelhoes

#4 iPhone 13 Pro-hoesjes van dbramante1928

dbramante1928 is een Deens merk dat je in verschillende winkels tegenkomt. Het meest bekend zijn de leren hoesjes genaamd Copenhagen. Deze sluiten als een boekje en bieden ruimte voor pasjes. Wat nieuwer zijn de 2-in-1-hoesjes met uitneembare binnenkant. Zo heb je twee hoesjes voor de prijs van één. Ze zijn er in de uitvoeringen New York en Lynge.

Voor de milieubewuste gebruiker zijn er de Greenland-hoesjes, die van 100% gerecycled plastic zijn gemaakt. Deze backcovers zijn bovendien het goedkoopst. Het merk speelt ook in op een andere ontwikkeling, namelijk op het gebied van hygiëne. Sommige hoesjes zijn voorzien van een speciale coating die bacteriën voor 99% doodt.

Bekijken bij Appelhoes: iPhone 13 Pro-hoesjes van dbramante1928

#5 iMoshion-hoesje voor iPhone 13 Pro

Zoek je een goedkope, case voor de iPhone 13 Pro en wil je niet weken wachten tot ‘ie uit China komt? Dan heb je bij het merk iMoshion keuze uit tientallen hoesjes, van een simpele backcover tot een foliohoesje met ruimte voor pasjes. iMoshion heeft eigenlijk van alles, ook 2-in-1 hoesjes die uitneembaar zijn. Ze zijn er in kleuren die iedereen wel aanspreken, zoals donkerblauw, zwart, wit en transparant.

Ook heeft iMoshion gedecoreerde hoesjes die je crossbody om je schouder kunt hangen. Dat is handig als je je handen vrij wilt hebben tijdens het fietsen of het voortduwen van de kinderwagen. Canvas hoesjes met een textielstructuur zijn er ook en er zijn booktype-hoesjes van nepleer of met een spiritueel mandala-reliëf, allemaal voor minder dan 15 euro.

iMoshion bekijken bij Smartphonehoesjes

#6 Tech21-cases voor iPhone 13 Pro

Tech21 maakt altijd diverse transparante en stevige cases. Ook dit jaar kun je kiezen uit de EvoClear. Dit is een ultra transparant hoesje met een valbescherming tot 3,6 meter. Hij is licht van gewicht en blijft daardoor handzaam. De hoes is gemaakt van FlexClear, een materiaal dat de schok van een val of stoot zonder problemen opvangt en is gepatenteerd door Tech21. Het hoesje is ook voorzien van magneten en volledig comptibel met MagSafe-accessoires. Tot tslot zit er een BioCote coating op, een antimicrobiële formule die ervoor zorgt dat schimmels, microben en bacteriën zich niet aan jouw case kunnen hechten. Binnen 24 uur is 99,9% van deze potentiële ziekmakers verdwenen. Doordat de BioCote-formule geïntegreerd is in de case blijft deze altijd werkzaam, hoe lang je deze ook gebruikt. Voor de liefhebbers is er ook een geribbelde Evo Luxe-hoes.

Er is ook een niet-doorzichtige case genaamd Evo ite, die in diverse kleuren te krijgen is. Deze hoesjes zijn van plastic en vallen strak om je iPhone 13 Pro Pro heen. Ze zijn licht van gewicht, maar beschermen toch tot 3 meter vallen. Ook deze hoes is gemaakt van FlexClear, is voorzien van hygiënische coating en geschikt voor MagSafe. De Evo Lite is niet voorzien van magneten, maar is zo dun dat je zonder problemen de MagSafe-functies kunt blijven gebruiken. Opladen op 15 Watt is dus gewoon mogelijk. Tech21 is een merk dat normaal gesproken ook via de Apple Store verkrijgbaar is, maar daar hebben we ze op het moment van schrijven nog niet gezien. Wel kun je terecht bij andere winkels.

Tech21 en andere iPhone 13-hoesjes bekijken bij Coolblue of bekijken bij Amac

#7 Moment-cases voor iPhone 13 Pro

Bij Moment zie je veel kleuren terug die je ook in het assortiment van Apple vindt. Naast klassiek blauw, bruin en groen kun je ook kiezen voor vrolijk geel. De serie hoesjes voor iPhone 13 Pro kun je aanvullen met bijpassende accessoires voor je Apple Watch en AirPods, zodat het een mooi geheel vormt. Bijzonder is dat de hoesjes voorzien zijn van Moment’s (M)Force-magneten zodat ze samenwerken met MagSafe. Er is ook een optionele Moment-lensbevestiging en je kunt er eventueel een sleutelkoord aan hangen. We kennen deze fabrikant dan ook oorspronkelijk als maker van opzetlenzen voor je iPhone.

Er zijn meerdere modellen, in slank model of van echt leer, met aan de binnenzijde een microfiber bekleding. De meeste hoesjes beschermen tegen een val van 1,2 meter. Daarnaast is er een transparante Moment-hoes die dankzij een speciale coating aan de buitenkant niet krast. Alle accessoires worden geleverd met 2 jaar garantie en verstuurd in verpakkingen van gerecycled materiaal.

Bekijken: Moment-hoesjes voor iPhone 13

Goedkope iPhone 13 Pro Max-hoesjes

Er zijn natuurlijk nog veel meer hoesjes beschikbaar voor de iPhone 13 Pro: van heel goedkoop tot behoorlijk prijzig. Als je graag hoesjes wil wisselen, dan is een goedkoper model misschien een betere keuze. Het maakt in dat geval niet zo veel uit dat de hoes wat sneller verkleurt of beschadigd raakt. Daarnaast zijn er allerlei speciale hoesjes, bijvoorbeeld met fotoprint of versierd met glitters.

Vrijwel alle (web)winkels hebben al een zeer ruime selectie van mooie iPhone 13 Pro-cases beschikbaar.

Bekijk goedkope iPhone 13 Pro-hoesjes bij:

En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress. Bekijk ook ons overzicht van iPhone 13-hoesjes voor het standaardmodel. Daar vind je ook nog wat andere merken die mogelijk interessant zijn.

