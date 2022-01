Apple brengt altijd een persbericht uit over de kwartaalcijfers, maar wat daarna komt is vaak nog een stuk interessanter: de conference call. Analisten vragen de CEO en CFO van Apple het hemd van het lijf, waarbij Tim Cook en Luca Maestri zoveel mogelijk moeilijke vragen proberen te ontwijken. Maar toch zitten er interessante weetjes tussen en die hebben we voor jou op een rijtje gezet.



#1 Meer dan 1,8 miljard geactiveerde apparaten

Er zijn nu meer dan 1,8 miljard actieve Apple-devices, een groei van 150 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De groei is mede te danken aan toenemende vraag vanwege de pandemie. Dit jaar zou al de mijlpaal van 2 miljard bereikt kunnen worden.

#2 Apple ziet toch wel wat in de metaverse

Terwijl eerder de indruk ontstond dat Apple helemaal niets te maken wil hebben met de metaverse, geeft Tim Cook nu een heel ander geluid. Apple ziet volgens hem een hoop potentie in de metaverse en investeert daar op passende wijze in. Volgens Cook zijn er nu meer dan 14.000 apps in de App Store die gebruik maken van ARKit. Deze bieden al “geweldige AR-ervaringen voor miljoenen mensen”, maar er zit nog meer potentie in. Toch kan het nog steeds zijn dat de focus van Apple vooral ligt op gaming en communicatie en veel minder in jezelf begeven in een virtuele wereld.

#3 Zo bepaalt Apple of het in een nieuwe markt stapt

Op de vraag hoe Apple bepaalt wanneer een nieuwe markt interessant is, legde Cook uit dat altijd wordt gekeken of er op het gebied van hardware, software én diensten iets te halen valt. “Because we think that’s where the magic really happens”. Er zijn gebieden die op dit punt extra uitblinken en Apple investeert juist daarin. Volgens Cook zijn de R&D-uitgaven nu hoger dan ooit. “There’s quite a bit of investment going into things that aren’t on the market at this point.” Het zou hier kunnen gaan om een AR/VR-headset en een zelfrijdend voertuig.

#4 Voorraadsituatie wordt in maartkwartaal beter

Apple heeft net als andere fabrikanten te maken met productieproblemen en chiptekorten. Daardoor is er minder verkocht dan potentieel mogelijk was. In het maartkwartaal moet dat allemaal goed komen, zo vertelde Tim Cook aan de Wall Street Journal, voorafgaand aan de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

“We saw supply constraints across most of our products”, aldus Cook. In maart verwacht Cook opnieuw enorme groei.

#5 iPad had vooral te maken met tekorten

Terwijl alle bedrijfsonderdelen te maken hadden met groei, was er bij de iPad sprake van -14% ten opzichte van vorig jaar. De reden is dat de iPad meer dan andere producten is getroffen door voorraadtekorten. Er was wel vraag, maar Apple kon gewoon niet leveren: “The issue with iPad — and it was a very significant constraint in the December quarter — was very much on these legacy nodes that that I had talked about. Virtually all the problem was in that area.” Met legacy nodes bedoelt Cook de niet-primaire chips die in de iPad worden gebruikt.

#6 De iPhone heeft nog niet z’n hoogtepunt gehad

Analisten wilden weten of het hoogtepunt voor de iPhone nu wel is geweest. Met groeicijfers die zo spectaculair zijn moet de markt toch wel verzadigd zijn? Apple denkt van niet. De omzet uit iPhones groeide 9% ten opzichte van vorig jaar en haalde een record van 71,6 miljard dollar, ondanks tekorten in de toeleveringsketen. Volgens Tim Cook verkoopt de iPhone beter dan andere smartphones in de diverse markten. De aanjager is 5G: “We’re still really in the early innings of 5G. […] We maintain a very optimistic view on iPhone long term.”

#7 Apple-diensten kregen er 165 miljoen klanten bij

Apple heeft een record gebroken als het om nieuwe abonnees gaat. In totaal zijn er nu 785 miljoen mensen die een betaald abonnement op iCloud, Apple Music, TV+ of een andere dienst hebben. De groei was groter dan Apple zelf had verwacht en had betrekking op alle regio’s wereldwijd. CFO Maestri noemde het “fenomenaal”.

