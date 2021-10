Apple heeft ook voor de iPhone 13-serie weer speciale MagSafe-hoesjes uitgebracht. In deze review kijken we wat er bij deze hoesjes is veranderd ten opzichte van voorgaand jaar - en hoe slijtagebestendig ze zijn.

MagSafe-hoesjes van Apple voor de iPhone 13

Voor veel mensen is het vaste prik: bij aanschaf van een nieuwe iPhone bestellen ze ook meteen een nieuw hoesje mee. De keuze valt dan vaak op een siliconen of lederen hoesje van Apple zelf, want die passen gegarandeerd en zijn per direct leverbaar. Een veilige keuze dus, waar je niet meteen een buil aan valt en die door hun neutrale uiterlijk bij iedereen wel in de smaak vallen. Omdat de hoesjes van siliconen en leer er vrijwel hetzelfde uit zien hebben we ze in deze review gecombineerd.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny), foto’s Lyan van Furth (@lvffood, LVF Photography) De geteste exemplaren zijn leren hoesjes in de kleuren Sequoia groen en Middernacht en siliconen hoesjes in de kleuren Klaver en Blue Jay. De hoesjes zijn deels zelf aangeschaft en deels beschikbaar gesteld door Apple voor deze test.



Apple MagSafe-hoesjes voor iPhone 13 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze hoesjes:

Verkrijgbaar voor alle iPhone 13-modellen

Keuze uit twaalf kleuren

Siliconenrubber of echt leer

Voorzien van MagSafe-magneten

Verkrijgbaar voor €55,- (siliconen) en €65,- (leer)

iPhone 13 MagSafe-hoesjes: het design

Of je nu de siliconen of de leren hoesjes van Apple aanschaft: het design is vrijwel hetzelfde. Het belangrijkste verschil is dat de leren hoesjes aan de onderkant twee uitsnedes voor de speakers hebben, terwijl er bij de siliconenhoesjes individuele gaatjes aanwezig zijn.

Ten opzichte van vorig jaar is er ook iets veranderd. Ik heb jarenlang de hoesjes van Apple gebruikt omdat ze zo mooi vlak op tafel liggen. Door de grotere camerabult van de iPhone 13-serie is dat niet meer het geval. Het hoesje heeft nu een forse plastic rand rondom het camera-oog, die de lenzen moet beschermen tegen krassen. De hoes ligt nog steeds zonder wiebelen op tafel, maar wel onder een hoek van 2-3 graden omdat de camera zover uitsteekt. Overigens is dit niets nieuws voor mensen die een iPhone 12 Pro Max hadden, want bij die modellen had de hoes vorig jaar al een uitpuilende camerarand. Maar voor alle andere modellen is het nieuw.

Het grotere camera-oog (en de iets dikkere behuizing) heeft ook tot gevolg dat hoesjes van de iPhone 12-serie niet meer passen. Andersom lukt soms wel, maar ziet er niet mooi uit en is onpraktisch omdat de knoppen net iets zijn verschoven.

Een alternatief is om je iPhone zonder hoesje te gebruiken, maar dan heb je veel meer last last van wiebelen en bovendien is het voor mij geen optie. Ik wil mijn toestel zo lang mogelijk mooi houden en wil niet in paniek raken als de iPhone een keer uit mijn hand glipt. De cases van Apple hebben me al heel wat dure reparaties bespaard en zijn hun geld wat mij betreft dubbel en dwars waard – al vind ik wel dat Apple met de prijs van €55 en €65 wel het uiterste opzoekt. Maar goed, het is Apple. Wat had ik anders verwacht?

Materiaal van Apple’s MagSafe-hoesjes

Dat brengt me op een ander punt: het materiaal. Het is gek dat Apple zoveel nadruk legt op de milieuaspecten van de iPhone 13: geen folie meer om de doos, reductie van allerlei materialen, 100% gerecycled tin, goud en tungsten, arsenicum-vrij glas, zero waste-productie, etc. Maar tegelijk heeft Apple nog geen moeite gestoken in een alternatief voor een van de meest vervuilende materialen: leer. Je kunt redeneren dat er toch wel koeien worden geslacht vanwege het vlees en dat de huiden dan mooi kunnen worden gebruikt voor hoesjes. Maar dat is geen eerlijke redenering. Leer is lang niet altijd een restproduct en de bewerking van leer gebeurt lang niet altijd milieuvriendelijk. Hoesjesmaker Mujjo belooft dat het leer met plantaardige stoffen wordt bewerkt (wat ook nog geen garantie is dat het 100% onschadelijk is), maar Apple doet daarover geen enkele belofte.

Apple heeft een leersoort gekozen met een structuur die ook goed in kunstleer uitgevoerd kan worden, zoals je op de foto hierboven ziet. Leer voor handtassen of schoenen waar je jarenlang mee rondloopt is misschien nog te billijken voor sommige mensen, maar voor een hoesje dat je na een jaar weggooit is die verantwoording al veel lastiger. Zelf geef ik in ieder geval de voorkeur aan de siliconen variant, ook al krijg je daarbij ook geen enkele garantie dat het milieuvriendelijker is. Maar in ieder geval wel veel diervriendelijker.

Apple MagSafe-hoesjes in gebruik

Los van alle zorgen over het materiaal en het feit dat het hoesje niet meer vlak ligt, zijn deze hoesjes wel prettig in gebruik. Ze sluiten goed aan, zijn aan de binnenkant voorzien van zacht materiaal zodat er geen krassen ontstaan en er door het iets naar binnen stekende randje dringt er ook geen vuil binnen. Laten vallen vanaf een tafel is ook geen probleem. Er zijn hoesjes die je van veel grotere hoogtes (3-5 meter) kunt laten vallen, maar dat vind ik overdreven. Dergelijke hoesjes zien er vaak nerdy uit terwijl de gladde hoesjes van Apple een basic onopvallende uitstraling hebben. De prijs is helaas niet basic.

Kleuren en slijtage

Wat de kleuren betreft is er voor iedereen wel iets bij. Klaver (groen) is een kleur die mij erg aanspreekt en Middernacht valt eigenlijk bij iedereen wel in de smaak. Middernacht is ook de meest veilige keuze als je voor leer kiest. We raden al jaren aan om een donkere kleur te kiezen, omdat Apple’s lichtgekleurde leren hoesjes er na een paar maanden smoezelig uit gaan zien. Van een prachtig patina is nauwelijks sprake. Het probleem is meer dat de verf langs de randen eraf slijt. Kijk maar eens naar deze reviewfoto van een jaar geleden en vergelijk dit met hoe hetzelfde hoesje er nu uitziet, op onderstaande foto. De kleurtint op de foto klopt niet helemaal (hij lijkt groen geworden), maar het is duidelijk dat dit hoesje er toch behoorlijk gebruikt uit ziet. Vooral langs de openingen zoals speakers en Lightning-poort.

Is siliconen dan een betere optie? Ook niet helemaal: na verloop van tijd kunnen er stukjes vanaf brokkelen, of krijg je glimmende plekken waardoor het hoesje er ook gebruikt uit ziet. De ervaringen zijn daarbij niet bij iedereen hetzelfde. Bij de iPhone 13 Pro had ik een blauw en wit siliconenhoesje, die ik ongeveer in gelijke mate heb gebruikt. Het blauwe hoesje ziet er nog goed uit, maar ik hoorde van andere gebruikers klachten dat het stof aantrekt en dat de kleur langs de randen vervaagt. Bij het witte hoesje brokkelde er een klein stukje af en bovendien merkte ik dat deze kleur niet altijd handig is: na het eten van een Indiase maaltijd zaten er gele vlekken achterop de hoes, die gaandeweg wel wat minder werden. Niet voor smeerpoetsen dus.

Gelukkig is de service bij Apple meestal wel goed. Heb je een hoesje met abnormale slijtage, dan kun je bij Apple proberen om te ruilen. Cosmetische schade zoals krasjes, deukjes en door jezelf veroorzaakte vlekken zijn geen reden voor omruil, omdat het hoesje zelf immers nog probleemloos functioneert en er alleen wat minder mooi uit ziet.

Persoonlijk zou ik naast dit hoesje ook een screenprotector aanraden, ook al hou ik er niet van. Na een week had ik al kleine krasjes op het scherm, omdat er blijkbaar iets tegenaan geschuurd had. Ik stop mijn iPhone niet samen met sleutels in mijn broekzak, dus het is een raadsel hoe de krasjes zijn ontstaan. Apple heeft het scherm voorzien van Ceramic Shield om het breukbestendiger te maken, maar dat beschermt je niet tegen krassen.

Score 8 Apple MagSafe-hoesje voor iPhone 13 Vanaf €55,- Voordelen + Neutraal uiterlijk, alleen een Apple-logo

Keuze uit heel veel kleuren, ook blauw

Werkt goed met MagSafe-laders

Siliconenmateriaal of leder Nadelen – Gaat vaak maar 1 jaar mee

Prijs aan de hoge kant

Conclusie Apple MagSafe-hoesjes voor iPhone 13

Er is weinig veranderd aan de MagSafe-hoesjes voor iPhone 13: ze hebben in grote lijnen hetzelfde design gehouden ten opzichte van de iPhone 12-serie, ze zijn van hetzelfde materiaal gemaakt en ze hebben dezelfde afwerking. Alle zorgen over slijtage, vervagen van de kleur van het leer en afbrokkelen de randjes bij de siliconencase blijven dan ook bestaan.

De belangrijkste verschillen zijn de nieuwe kleuren en het feit dat het camera-oog nu bij alle modellen wat verder uitsteekt, waardoor je iPhone voortaan onder een kleine hoek op de tafel ligt. Hij wiebelt echter niet. Deze hoesjes zijn nog steeds een aanrader als je gewoon snel een hoesje met MagSafe nodig hebt en niet te veel erover wil nadenken. Het minimalistische uiterlijk en het Apple-logo in reliëf geven deze hoesjes een neutraal uiterlijk. Maar wie gewoon een simpel hoesje (zonder ingebouwde MagSafe) nodig heeft, kan elders vaak goedkoper terecht.

Apple MagSafe-hoesjes kopen voor iPhone 13

Bij de iPhone-hoesjes vind je dit jaar weer een regenboog aan nieuwe kleuren. Apple’s siliconenhoesjes kosten €55 en zijn voorzien van MagSafe-magneten. Ze zijn er in deze nieuwe tinten:

Okergeel

Klaver

Kalkroze

Abyss-blauw

Pomelo

Middernacht (bijna zwart)

IJsblauw

Verkrijgbaar voor:

iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

De leren hoesjes van Apple kosten €65 en zijn verkrijgbaar in deze nieuwe kleuren, waarbij we aanraden om voor een wat donkerder kleur te kiezen. Ze kunnen namelijk best snel vuil worden:

Goudbruin

Donkere kers

Sequoia-groen

Middernacht

Blauweregen

Verkrijgbaar voor:

iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max

Wil je meer weten over de MagSafe iPhone 13-hoesjes in najaarskleuren? Bekijk dan onze round-up. Wil je alternatieven zien, kijk dan naar onze lijst met iPhone 13-hoesjes en iPhone 13 Pro-hoesjes.