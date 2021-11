Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 11 november 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we terug én een beetje vooruit op de events van Apple. Zo hebben we alle Apple-events van 2021 op een rij gezet en zijn we benieuwd welke jouw favoriet was. Wij zijn inmiddels al flink gewend geraakt aan de van tevoren opgenomen presentaties en wat ons betreft mogen Apple’s events ook in 2022 digitaal blijven. Wat vind jij? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple Store (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Je kan nu artikelen in lijstjes bewaren. Handig als je bij wil houden wat je wil kopen.