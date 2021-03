Apple heeft een nieuwe functie gepland voor de Zoek mijn-app, waarmee je kunt achterhalen of je wordt gevolgd. De functie heet 'Item Safety Alerts' en is gevonden in de code van de iOS 14.5 beta.

Stalking met verstopte trackers

Als straks het tracken van items mogelijk is in iOS 14.5 en de AirTag (hopelijk) aangekondigd is, biedt dat weer allerlei nieuwe mogelijkheden. Ook voor kwaadwillenden. Zo zou iemand stiekem een AirTag in je tas kunnen verstoppen, om precies te kunnen volgen waar je bent. Apple wil dit voorkomen. Als er constant een item met je meebeweegt terwijl je zelf geen eigenaar van het item bent, dan krijg je daarvan een waarschuwing. Je kunt het dan verwijderen of uitschakelen. De functie was ook al in vroege beta’s van iOS 14.3 te vinden, maar werd later weer verwijderd. In iOS 14.5 duikt het opnieuw op.



Standaard staat de functie ‘Item Safety Alerts’ ingeschakeld. Schakel je de anti-stalking-functie uit, dan krijg je een waarschuwing dat onbekende apparaten je locatie kunnen zien zonder dat je daarvan op de hoogte bent. In het verleden zijn er meerdere gevallen geweest van vrouwen die gestalkt werden door hun ex-partners, omdat deze een Tile in hun persoonlijke spullen hadden verstopt.

Apple is van plan om het Zoek mijn-netwerk verder open te zetten voor andere accessoires, ook van derden. Bij kleine sleutelhanger-achtige items zoals een AirTag, Tile of Samsung’s Galaxy SmartTag is het veel gemakkelijk om dit in een tas of de binnenzak van een jas te verstoppen.

Bluetooth-trackers bestaan al veel langer, maar de nieuwste modellen maken gebruik van UWB, Ultra-wideband. Deze werken op een hogere radiofrequentie boven 500MHz. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om korte pulsen op een laag energieniveau uit te sturen, om de locatie door te geven. Behalve in trackers kan het ook worden gebruikt voor autosleutels en andere kleine voorwerpen. Apple zou van plan zijn om AirTags onderling met elkaar te verbinden, zodat een tracker ook de locatie kan doorgeven als er geen internetverbinding is. Tile heeft al een soortgelijke functie, waarbij andere Tile-gebruikers ongemerkt meehelpen om je spullen terug te vinden. UWB moet het gemakkelijker maken om items terug te vinden die zich in een andere kamer, of op een andere verdieping bevinden.