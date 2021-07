Notities uit iOS 15 zijn verborgen

Ben je opeens notities kwijt die je recent hebt gemaakt? Dan is de kans groot dat je op één van je devices een beta geïnstalleerd hebt. Sommige notities die met de beta’s iOS 15 en macOS Monterey zijn gemaakt, zijn niet te zien in oudere versies. Het gaat hierbij om notities met tags en notities met mentions. Dit zijn nieuwe functies in iOS 15, die in iOS 14.x nog niet werden ondersteund. De betreffende notities zijn dan ook niet zichtbaar. Dit geldt ook voor notities die met macOS Monterey zijn gemaakt, waarin ook ondersteuning voor tags en mentions is toegevoegd.



Als een device in je iCloud -account hebt die nog op een eerdere versie dan iOS 14.5 of macOS Big Sur 11.3 draait, dan krijg je een melding dat notities met tags en mentions verborgen zullen zijn. Het probleem zal maar bij een kleine groep mensen voorkomen, want de meeste mensen die al beta’s aan het testen zijn zullen hun resterende apparaten ook op een redelijk recente versie hebben draaien.

Zoals altijd is het bij betaversies goed om je te beseffen dat het om testsoftware gaat en dat mogelijk niet alles optimaal werkt. Een ander probleem waar je tegenaan kunt lopen is dat je bij het downgraden van iOS 15 naar iOS 14 geen backups kunt terugzetten. Je kan daardoor mogelijk bestanden, foto’s en dergelijke kwijtraken die sinds de laatst gemaakte iOS 14-backup zijn toegevoegd.

Ontdek de vernieuwingen in de Notities-app van iOS 15 met deze twee tips: