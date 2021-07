Weet je het nog? Vijf jaar geleden stroomde de badplaats Kijkduin over van bezoekers die Pokémon GO kwamen spelen. De grootste hype is inmiddels voorbij, maar de game wordt nog steeds fanatiek gespeeld.

Pokémon GO bestaat 5 jaar

Het is vijf jaar geleden dat dé zomerhit van 2016 van start ging: Pokémon GO op de iPhone kwam op 6 juli 2016 officieel uit en leidde (soms) tot chaotische toestanden. Mensen gingen massaal de straat op om Pokémon te vangen en het was voor het eerst dat augmented reality echt van de grond kwam. Ontwikkelaar Niantic viert het deze week, met meerdere events in de app. Tussen dinsdag 6 juli 10:00 uur lokale tijd en donderdag 15 juli 20:00 uur lokale tijd heb je de kans om een Flying Pikachu met een ballon in de vorm van een 5 te vangen. Ook verschijnt Darumaka vaker dan normaal. Op de kaart zie je vuurwerk om het 5-jarige jubileum extra feestelijk te maken.



Niantic heeft de events, bonussen en andere extra’s op een rijtje gezet in een blogposting . Daar vind je ook een overzicht van de beste vernieuwingen die elk jaar zijn toegevoegd. De afgelopen vijf jaar heeft het spel niet stilgestaan. Er kwam verbeterde AR+ en er kwamen nieuwe opties bij zoals Raid Battles en Field Research.

Niantic:

Wat een ongelooflijke vijf jaar zijn het geweest! Weet je nog dat Pokémon GO in 2016 alleen maar draaide om het verkennen van de wereld en het vangen van Pokémon? Hoewel dit vandaag de dag nog steeds de kern van het spel is, is de wereld van Pokémon GO nu zo veel meer dan dat!

Trainers kunnen deze week ook 5 jaar-jubileumstickers krijgen als ze aan een PokéStop draaien en ze maken daarbij kans op extra cadeautjes. De Item Bag zal worden uitgebreid naar 3.500. Raids zijn er voor Darumaka, Chespin, Fennekin, en Froakie, terwijl je in een Mystery Box voortaan een Shiny Meltan kunt vinden. Heb je de feestelijkheden van vorig jaar gemist, dan kun je meedoen met de Jump-Start Special Research, zodat je een inhaalslag kunt maken op andere trainers. Verder zijn er speciale research-taken om de starter-Pokémon van verschillende generaties te vinden, waaronder Bulbasaur, Cyndaquil, Mudkip en Tepig.

Daarna is het nog niet afgelopen, want op 17 en 18 juli staat Pokémon GO Fest 2021 gepland. Voor $5 kun je een ticket kopen voor Pokémon GO Fest om aan nog meer feestelijkheden mee te doen, maar ook als je geen geld uitgeeft is er de komende dagen genoeg te doen.

Pokémon viert bovendien dit jaar het 25-jarig bestaan met de komst van een nieuwe mobiele Pokémon-game, genaamd UNITE. Daarnaast komen er nog twee grotere games voor de Nintendo Switch uit. Pokémon GO is zelf nog steeds niet helemaal ‘af’. Zo komt er een realtime weergave van de lichtval op de geografische locatie van de speler. Niantic wil ook meer functies aan de Pokedex toevoegen om het robuuster te maken. Genoeg redenen om de game weer eens te starten!