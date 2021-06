De nieuwe iMac 2021 heeft naast een nieuwe eigen Apple Silicon-chip ook een geheel nieuw design. Gebruikers zijn over het algemeen positief over het slanke ontwerp en de kleurrijke uitstraling, maar er blijkt bij sommige gebruikers ook een klein probleem te zijn met de voet van de nieuwe iMac. Door een verkeerd geplaatste voet kan het display daardoor een stukje scheef staan.



iMac 2021 met scheve voet

Het probleem is aangekaart door YouTuber iPhonedo, die in zijn video uitlegt wat er precies aan de hand is. Hij merkte op dat het display aan de ene kant 7,6 centimeter boven het bureaublad staat en aan de andere kant 8 centimeter. Dat betekent dus dat er een verschil is van 4 millimeter en het display dus scheef op de voet staat.

Maar hij is niet de enige. Op het Apple discussieforum en op Reddit zijn ook wat klachten over een scheve voet waardoor het display meer naar de ene kant hangt. Het gaat momenteel nog niet over heel veel klachten, maar genoeg om er een melding van te maken. Het verschil gaat meestal om een aantal millimeters, maar als je voor de iMac zit is dat genoeg om het verschil op te merken.

Je kunt het zelf eenvoudig checken door een lineaal tegen het scherm aan te houden en de afstand te meten tussen het tafelblad en de onderkant van het display. Als er links en rechts een verschil is, betekent dat dus dat je scherm scheef hangt.

Momenteel lijkt er door gebruikers zelf niets aan te doen. Je kunt de voet niet zelf loshalen en opnieuw bevestigen, waardoor je in dit geval het beste contact kunt opnemen met Apple Support.