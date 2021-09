Het blijkt uit informatie die Apple bij goedkeuringsinstantie FCC heeft ingeleverd. Een week voordat het verwachte september-evenement plaatsvindt blijkt dat er nog wel iets meer komt dan een iPhone 13 en een nieuwe Apple Watch. Apple wil de MagSafe Charger iets vernieuwen. Mogelijk zitten er nog meer nieuwe MagSafe-accessoires in de pijplijn. De informatie in de FCC-database werd opgemerkt door Dave Zatz.



Nieuw modelnummer voor MagSafe Charger

De huidige MagSafe Charger heeft modelnummer A2140, terwijl het nu ontdekte model voorzien is van nummer A2548. Op 13 augustus 2021 heeft Apple een testmodel ingeleverd bij de FCC, om goedkeuring te krijgen. Dat is minder dan een maand geleden. Erg veel verschillen zijn er niet te zien, dus we gaan er vanuit dat het uiterlijk verder hetzelfde blijft. Ook bij kleine interne aanpassingen moet Apple dit melden om opnieuw gekeurd te worden. De FCC meet onder andere hoe het zit met straling en andere wettelijke normen in de VS.

Ook al getest op iPhone 13

De FCC geeft aan dat de MagSafe Charger is getest met achter verschillende iPhone-modellen. Vier daarvan met nummers A2341, A2172, A2176 en A2342 worden ‘Legacy Phone’ genoemd en hebben betrekking op de iPhone 12. Daarnaast zijn er vier modellen van de ‘New Phone’ getest, waarschijnlijk de vier iPhone 13-varianten. De nieuwe lader lijkt dus te werken op beide generaties. In juli waren er geruchten dat de iPhone 13-familie voorzien zijn van sterkere magneten en een grotere spoel om de hitte meer te verspreiden, dus het kan zijn dat sommige MagSafe-accessoires daarom aangepast moeten worden.

De FCC-informatie maakt duidelijk dat de “magnetische oplader” 15 Watt aan de iPhone en 1 Watt aan de AirPods levert. Er is dus niet gesleuteld aan de output. De merknaam “MagSafe” wordt nergens gebruikt, maar uit de illustraties en specificaties wordt duidelijk dat het hier gaat om de platte oplaadschijf van Apple.