iCulture Vandaag: dit was maandag 6 september 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 6 september 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Hoe gaat het scherm van de Apple Watch Series 7 eruit zien? En wat worden de specificaties van het display? Er zijn al tal van geruchten geweest en wij hebben ze allemaal voor je verzameld. Verder vandaag: jouw vragen over tvOS 15 beantwoord in de FAQ, wil de EFF dat Apple stopt met CSAM en nog veel meer handige tips in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Welke poorten vind je op de Mac-modellen en wat betekent Thunderbolt 3 en Thunderbolt 4? We leggen het je uit.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

ING Beleggen (gratis, iPhone, iOS 12.4+) - Nu ook geschikt voor Belgische ING-klanten en met een vernieuwd appicoontje.

HERE WeGo Kaarten & Navigatie (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Je kan bij het navigeren nu ook alternatieve routes kiezen.

Heart Analyzer (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.2+) - Nieuwe Heart Reports, het bekijken van je ademhalingsfrequentie en de mogelijkheid om je gegeven ste exporteren naar CSV-bestanden.