Het is alweer lang geleden dat Waze met een widget voor iOS op de proppen kwam. In 2014 verscheen de widget voor het eerst voor iOS 8, zodat je snel naar huis en andere vertrouwde plekken kon navigeren. In de widget kon je zien hoe laat je thuis bent, als je nu vertrekt. Door op het scherm te tikken kon je de navigatie starten en tijdens het rijden hield de widget je vrienden, collega’s of familie op de hoogte van de verwachte aankomsttijd. Nu heeft Google besloten om ermee te stoppen.



In de meest recente update die momenteel beschikbaar is (Waze 4.92), is de widget weggehaald. Gebruikers merkten dat de widget niet meer aanwezig was en ontdekten in een onopvallende forumpost het achterliggende verhaal. Deze gebruikers zijn boos, omdat ze het een nuttig hulpmiddel vonden.

De widget van Waze was vrij simpel en was alleen te gebruiken in het linker zijpaneel van iOS. Mocht hij ooit terugkomen, dan zal het een geavanceerdere versie zijn, wellicht zelfs voor het toegangsscherm in iOS 16. Apple heeft in iOS 14 een nieuw type widgets ingevoerd voor iPhone-gebruikers, waarbij je ze op het beginscherm kunt zetten. Oudere widgets zoals die van Waze, waren alleen te gebruiken in het zijpaneel dat links zit.

Google heeft al wel nieuwe Waze-functies gepland, maar die zijn vooral gericht op het redesign van Android Auto. Zo is Coolwalk al aanwezig in een betaversie. Hiermee is het mogelijk om apps naast elkaar te gebruiken in Android Auto. CarPlay-gebruikers zijn her al vertrouwd mee, in de vorm van het CarPlay Dashboard.

Het alternatief: widget van Google Maps

Google Maps heeft wel widgets om mee te navigeren en biedt zelfs sinds kort ondersteuning voor de widgets op het toegangsscherm. Binnenkort komen er zelfs Live Activiteiten bij, zodat je rondom het Dynamic Island realtime bijgewerkte informatie kunt aflezen over je eerstvolgende afslag en aankomsttijd.