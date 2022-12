Alweer een inbraak bij LastPass

LastPass zegt niet wat voor gegevens konden worden ingezien. De hackers kregen toegang dankzij gegevens die waren buitgemaakt bij een eerdere hack. Afgelopen augustus lukte het een hacker om toegang te krijgen tot de systemen van het bedrijf door het account van een ontwikkelaar te gebruiken. Daarbij werd broncode en andere technische informatie gestolen, maar er werden geen klantgegevens gelekt. Nu is dat wel het geval. Het bedrijf kwam de hack op het spoor door ongebruikelijke activiteit bij de cloudopslagdienst van een externe partij. Al snel bleek dat een onbevoegde persoon zich toegang had verschaft tot bepaalde klantgegevens.



Volgens LastPass zijn de wachtwoorden veilig versleuteld en worden er geen decryptiesleutels op de servers opgeslagen. LastPass hanteert hiervoor de term Zero Knowledge-architectuuur. Het bedrijf is ondertussen bezig om samen met beveiligingsbedrijf Mandiant onderzoek te doen wat er nu eigenlijk is gebeurd en hoe groot de schade is. Ondertussen blijven de systemen gewoon operationeel en kun je je wachtwoorden gewoon opslaan en raadplegen. Overigens was er in december 2021 ook nog een LastPass-lek , dat later door het bedrijf werd ontkend. Het zou gaan om een fout in het waarschuwingssysteem.

Op zoek naar een alternatief? Er zijn meerdere wachtwoordenapps waar je je toevlucht kunt zoeken en er is ook altijd nog iCloud Sleutelhanger van Apple zelf.