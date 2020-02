Microsoft Outlook Split View

Met een update van Outlook op de iPad is de app eindelijk volledig geschikt voor Split View en Slide Over, de twee belangrijkste multitasking-functies. Met Split View kun je de Outlook openen naast een andere app, zodat je e-mail kunt lezen terwijl je ondertussen een spelletje speelt of iets opzoekt. Het meest logische is misschien dat je je e-mail bekijkt terwijl je ondertussen de agenda raadpleegt of een afspraak goed uitkomt.



Met Slide Over kun je snel de Outlook-app vanaf de zijkant openen terwijl je iets anders schermvullend aan het bekijken bent. Ook kun je meerdere Outlook-vensters tegelijk bekijken in iPadOS.

Maar dat is nog niet alles. Er is nu ook ondersteuning voor drag and drop. Je kunt dan bestanden vanuit andere apps naar Outlook slepen, bijvoorbeeld een document of foto. Of je sleept tekst vanuit Safari naar een Outlook-mailtje, zodat lijkt alsof je een geweldige tekst zelf hebt verzonnen. Je kunt zelfs meerdere items selecteren en naar een e-mail slepen.

De Outlook-app voor de iPad is gratis te downloaden vanuit de App Store. Wil je volop gebruik maken van de nieuwe multitasking-functies dan heb je iPadOS 13 nodig. Heb je dat niet, dan kun je ook gewoon een iPad met iOS 12 gebruiken, maar dan mis je de vernieuwingen. Split View is aanwezig in versie 4.23.0 van de app.