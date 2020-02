Brexit en roaming

Heb je binnenkort een stedentrip naar Londen gepland of wil je je zomervakantie in Engeland doorbrengen? Dan maak je je misschien zorgen over Brexit en de gevolgen op het gebied van roaming. In juni 2017 schafte de Europese Unie roamingkosten af voor landen binnen de EU. Sommige providers hebben ook voor enkele niet-EU-landen de roamingkosten geschrapt, bijvoorbeeld Zwitserland. Zo’n soortgelijke situatie zou er ook voor het Verenigd Koninkrijk kunnen gaan gelden. Maar voor dit jaar hoef je je nog geen zorgen te maken.



In de EU-landen kun je internetten, bellen en sms-berichtjes versturen zoals thuis. Er gelden wel fair use-policies, limieten voor onbeperkte bundels en wat andere regels. Je kunt bijvoorbeeld wel naar Griekenland op vakantie gaan en daar je mobiele telefoonbundel gebruiken, maar je kunt niet een goedkoop Grieks mobiel abonnement afsluiten als je het grootste deel van het jaar in Nederland woont.

Voor deze landen geldt de Brexit

Er wordt vaak gesproken over het feit dat “de Britten uit de EU stappen”, maar eigenlijk is het gebied iets groter. De Brexit geldt voor het Verenigd Koninkrijk. Dit betaat uit Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.

Groot-Brittannië is in feite alleen het grootste eiland. Het vormt samen met Noord-Ierland en een deel van de kleinere Britse Eilanden het Verenigd Koninkrijk.

Ierland hoort niet bij het Verenigd Koninkrijk en blijft gewoon lid van de EU. Daar blijven de Europese wetten en regels gelden en kun je dus ook blijven internetten zonder extra roamingkosten.

Brexit: overgangsperiode tot eind 2020

Voor reizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) hoef je je tot eind 2020 geen zorgen te maken. Tot en met 31 december 2020 geldt er namelijk er overgangsperiode. Dit betekent dat alle huidige EU-afspraken en -regels nog gelden. Je kunt dus gewoon naar het VK blijven reizen met je paspoort of ID-kaart en regels voor bagage en huisdieren meenemen blijven voorlopig hetzelfde. Ook alle regels omtrent roaming blijven gelden.

Alle Nederlandse en Belgische providers zullen de huidige roamingregels blijven hanteren. Je betaalt dus geen roamingkosten en kunt blijven internetten zoals thuis. Onze collega’s van Androidworld hebben een rondgang gedaan bij diverse providers en kregen telkens dezelfde informatie bevestigd: in 2020 verandert er niets. Daarna weten de providers het niet.

Na de overgangsperiode: 2021 en verder

Na de overgangsperiode kunnen bepaalde regels gaan veranderen, maar dat hangt er vanaf welke afspraken er worden gemaakt over de toekomstige relatie tussen EU en VK.

Op Rijksoverheid.nl/Brexit worden deze regels bekendgemaakt en ook op de pagina’s van Gov.uk. Het VK kan bijvoorbeeld strengere eisen stellen voor het meenemen van etenswaren, alcohol, tabak en andere goederen. Ook kun je te maken krijgen met grondiger grenscontroles.



Mogelijk leidt de Brexit ook tot de terugkeer van tax-free shopping in het Verenigd Koninkrijk, waardoor een bezoekje aan Apple Regent Street gunstiger kan uitvallen. Maar pas wel op dat toetsenbord en adapter afwijkend zijn als je een Engelse MacBook koopt.

Roamingkosten na Brexit

Ook kunnen providers weer roamingkosten gaan invoeren. De EU-afspraken over roaming gelden vanaf 2021 niet meer voor het VK. Er zijn twee mogelijkheden:

In afspraken tussen EU en VK worden nieuwe roamingregels vastgelegd, die de kosten beperken

Er worden geen nieuwe roamingregels vastgelegd; de providers kunnen dan weer tarieven voor roaming gaan rekenen

Dat wil overigens niet zeggen dat roamingkosten dan weer de spuigaten uit gaan lopen. Overheden hebben vaak al wettelijke regels ingesteld om te voorkomen dat consumenten extra kosten maken.

In het Verenigd Koninkrijk geldt bijvoorbeeld:

Een limiet van £45 per maand, daarna moet je expliciet toestemming geven dat je meer data wilt gebruiken

Consumenten moeten geïnformeerd worden als ze 80% of 100% van hun data hebben gebruikt

Extra maatregelen om roamingkosten te voorkomen in grensgebieden in Noord-Ierland (wanneer een telefoon per ongeluk verbinding maakt met een netwerk van een Ierse aanbieder)

In Nederland en België loop je niet het risico dat je ‘per ongeluk’ op het netwerk van een Britse provider zit. Wel zijn er regels om onverwachte roamingkosten te voorkomen.

Een enkele provider heeft al aangegeven dat ze geen roamingkosten gaan rekenen, ongeacht wat er uit de Brexit-onderhandelingen komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Britse provider Three. Andere providers blijven wat meer op de vlakte en beloven vooralsnog niets extra’s te rekenen, maar houden wel de mogelijkheid open.

Lees onze andere artikelen over roaming: