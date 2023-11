Spraakgesprekken voeren met ChatGPT is vanaf vandaag mogelijk voor alle appgebruikers. Hierdoor kun je de AI-chatbot voortaan handsfree gebruiken. Stel je vraag hardop en ChatGPT spreekt het antwoord uit. De feature werd al in september geïntroduceerd, maar was toen enkel beschikbaar voor betalende gebruikers. Nu is de stemfunctie ook beschikbaar voor gratis gebruikers.

Het voeren van een spraakgesprek met ChatGPT hoeft niet in Engels. Je kunt je vragen stellen in het Nederlands en de chatbot kan ook antwoorden in het Nederlands. In de praktijk blijkt dat prima te werken, al komt het weleens voor dat de chatbot je niet goed verstaat. Goede articulatie is dus van belang. Als ChatGPT in het Nederlands antwoord geeft, is er bovendien een Amerikaans accent hoorbaar. Spraakgesprekken zijn alleen beschikbaar via de app, niet in de browserversie van de chatbot.

Zo start je een spraakgesprek met ChatGPT

Om een spraakgesprek te starten, open je de ChatGPT-app op je iPhone (de functie is ook beschikbaar voor Android). Tik vervolgens op de pictogram van de koptelefoon. Deze vind je in rechtsonder in de hoek. Maak een keuze uit een van de vijf stemmen en bevestig je antwoord. Om spraakgesprekken te voeren met ChatGPT, moet je de app wel toegang geven tot je microfoon. Dit doe je via Instellingen > ChatGTP > Microfoon.



Het kan enkele seconden duren voordat er een verbinding tot stand komt. Stel vervolgens je vraag hardop. ChatGPT spreekt ook hardop een reactie uit. Het is ook mogelijk om je conversatie terug te lezen in de app. Sluit het spraakgesprek en je ziet een overzicht van de vragen en antwoorden uit het gesprek. Zo kan je op een later moment je gesprek makkelijk teruglezen.

Het rommelt bij ChatGPT-maker OpenAI

De bredere release van de feature komt vandaag vrij onverwachts. De afgelopen dagen waren voor ChatGPT-maker OpenAI namelijk zonder meer hectisch te noemen. Vrijdag kwam plotseling het nieuws dat oprichter en CEO Sam Altman werd ontslagen door de raad van bestuur van OpenAI. De reden daarvoor zou zijn dat hij niet transparant genoeg was in zijn communicatie.

Op maandag kondigde Microsoft, dat flink in OpenAI heeft geïnvesteerd, aan dat Altman samen met onder meer medeoprichter Greg Brockman de leiding zou krijgen over een nieuw AI-onderzoeksteam. Vanochtend werd echter bekend dat Altman toch terugkeert bij OpenAI als CEO. Daarnaast komt er een nieuwe raad van bestuur, met één terugkerend lid.