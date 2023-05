Er is nu een officiële ChatGPT-app voor de iPhone. De app is voorlopig alleen in de Verenigde Staten beschikbaar. Apple-medewerkers zullen er echter weinig mee gaan doen. Apple heeft namelijk het gebruik van ChatGPT en soortgelijke diensten verboden voor eigen personeel.

ChatGPT-app voor iPhone gratis te gebruiken

OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT heeft de officiële ChatGPT-app voor iPhone uitgebracht. De chatdienst stond de afgelopen maande behoorlijk in de belangstelling. Na het aanmaken van een account kun je allerlei opdrachten geven, zoals het schrijven van een nette ontslagbrief of een speech. De app is gratis te installeren en zonder advertenties te gebruiken. Je hebt alleen een account nodig… én een Amerikaans Apple ID, want voorlopig is de app alleen in de Amerikaanse App Store te vinden. Voor mensen die al langer een Amerikaans account hebben is het een kleine moeite om even van App Store-account te wisselen. Nu nog een nieuw account aanmaken is wat lastiger, omdat Apple steeds meer beperkingen stelt bij het aanmaken van buitenlandse accounts.



Since the release of ChatGPT, we’ve heard from users that they love using ChatGPT on the go. Today, we’re launching the ChatGPT app for iOS.

In het persbericht schrijft Open AI:

Met de ChatGPT-app kun je je chathistorie synchroniseren met alle platformen. Dankzij OpenAI’s Whisper-technologie kun je met spraakherkenning direct chatten met de app en een antwoord terug ontvangen. Voor betalende abonnees van ChatGPT Plus zit ook de GPT-4 functionaliteit in de app.

ChatGPT-app ook naar Nederland?

OpenAI is wel van plan om de app naar meer landen uit te brengen. Ook volgt er binnenkort nog een Android-app. Wereldwijde beschikbaarheid zal echter niet zo snel gebeuren, aangezien ChatGPT-achtige diensten in sommige landen verboden zijn. In Italië geldt bijvoorbeeld een tijdelijk verbod. In Nederland en België geldt zo’n verbod niet, dus het is goed mogelijk dat we bij de volgende ronde aan de beurt zijn.

Heb je geen Amerikaans account en heb je geen zin om te wachten tot ‘ie in de Nederlandse App Store komt, dan kun je gewoon gebruik maken van de website. Een (eveneens gratis) account is voldoende. Daarnaast zou je ChatGPT op de iPhone kunnen gebruiken met behulp van Siri Shortcuts. Op die manier kun je Siri vervangen door ChatGPT. Door de komst van de nieuwe app is dit minder interessant geworden.

Het lijkt erop dat OpenAI grote plannen heeft met de app: de komende maanden komen nog meer verbeteringen voor de app aan. OpenAI meldt: “With the ChatGPT app for iOS, we’re taking another step towards our mission by transforming state-of-the-art research into useful tools that empower people, while continuously making them more accessible.” Het is te hopen dat Apple tijdens WWDC 2023 ook wat meer AI-functies aankondigt. Wellicht met de mogelijkheid om de ChatGPT-app direct te laten samenwerken met Siri? Een grote fan van ChatGPT lijkt Apple niet te zijn.

Officiële ChatGPT-app geeft meer zekerheid

De komst van een gratis ChatGPT-app is een goede ontwikkeling, want de App Store werd de afgelopen tijd overstroomd door apps van derden die geld kostten en gebruikers probeerden over te halen om een duur app-abonnement af te sluiten. Nu weet je in ieder geval dat je de officiële app te pakken hebt. Goede vervangers die we wel kunnen aanbevelen en voor een eenmalig bedrag aan te schaffen zijn, zijn Petey en Ask AI.

Apple verbiedt ChatGPT-achtige diensten

Apple zal intern namelijk weinig profijt hebben van de nieuwe app. Het bedrijf heeft medewerkers verboden om slimme chatbots zoals ChatGPT te gebruiken, uit angst dat er vertrouwelijke informatie wordt ingevoerd. Dat blijkt uit informatie van de Wall Street Journal. Apple-medewerkers mogen ook niet GitHub’s AI-programmeerassistent Copilot gebruiken. ChatGPT zou bij Apple al maanden op de lijst van verboden software staan.

Zo heel gek is het verbod niet. OpenAI slaat alle interacties tussen gebruikers en ChatGPT op. Deze data wordt gebruikt om de systemen van OpenAI verder te trainen. Moderators hebben toegang tot de chats, om te kijken of gebruikers zich wel aan de regels houden. Het is sinds april mogelijk om de chathistorie uit te schakelen, vlak nadat enkele EU-landen een onderzoek startten naar mogelijke privacy-inbreuk. Maar zelfs dan bewaart OpenAI de chats nog 30 dagen, met de mogelijkheid om ze door moderators te laten checken op overtredingen. Dergelijke data zou ook onderschept kunnen worden bij een hack. Bedrijven zoals Amazon, telecomprovider Verizon en het financiële concern JP Morgan verbieden ChatGPT ook.