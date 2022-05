Meta’s privacybeleid is vernieuwd – maar toch hetzelfde

Meta heeft de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid een update gegeven. Het bedrijf belooft dat de tekst gemakkelijker te lezen is en een betere afspiegeling volgt van de producten die Meta aanbiedt. Opvallend is de volgende belofte: “Meta verzamelt, gebruikt of deelt uw gegevens niet op nieuwe manieren op basis van deze update en wij verkopen uw informatie nog steeds niet.” Deze zin schreeuwt om een nadere analyse, want wat staat er nu eigenlijk? In feite is er niets veranderd. Alleen de taal is wat aangepast en staan er meer voorbeelden in hoe Meta met je data omgaat.



Meta’s datafabriek blijft gewoon bestaan

John Davisson, senior-jurist bij het Amerikaanse Electronic Privacy Information Center, zegt dat het niet verzamelen van data op nieuwe manieren op zich goed klinkt, maar dat Meta al een grote datafabriek heeft staan waarin terabytes aan gebruikersdata wordt vastgelegd en doorgesluisd naar de reclameindustrie. De huidige situatie is niet goed voor je privacy en deze nieuwe tekst verandert daar niets aan.

Meta heeft de afgelopen jaren meermaals het privacybeleid herschreven, om het simpeler en beter leesbaar te maken. Dat is op zich een goede ontwikkeling: het stelt mensen in staat om de tekst daadwerkelijk te lezen, ook als ze geen jurist zijn. Mensen begrijpen ook beter waar ze mee akkoord gaan. Ook het benoemen van voorbeelden maakt de situatie begrijpelijker. Maar met een tekst van 9.000 woorden is het nog steeds een hele klus om door te lezen: en vooral om de consequenties van de beweringen te doorgronden.

Het nieuwe privacybeleid geldt voor alle Meta-producten, zoals Facebook, Instagram en Messenger, dus je bent op zich sneller klaar dan wanneer er voor elk product verschillende teksten zouden zijn. Het geldt echter niet voor WhatsApp, Workplace, Messenger Kids en Quest-brillen die zonder Facebook-account worden gebruikt. Die diensten hebben hun eigen privacybeleid.

De nieuwe gebruiksvoorwaarden gaan op 26 juli 2022 in, dus je hebt nog even de tijd om het allemaal door te lezen.