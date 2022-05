We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals Videoland, Film1 en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Nieuw op Apple TV+: Prehistoric Planet

We kunnen deze week niet om Prehistoric Planet heen, de miljoenenproductie met David Attenborough over dinosauriërs. In de 5-delige serie van uitvoerend producenten Jon Favreau en Mike Gunton zien we dino’s in hun natuurlijke omgeving. Het ziet eruit alsof je daadwerkelijk een documentaire zit te kijken, maar het is uiteindelijk allemaal door de computer gegenereerd. Afgelopen week verscheen elke dag een nieuwe aflevering, steeds weer over een andere leefomgeving, en nu kun je ze allemaal achter elkaar kijken! Er zijn ook superinteressante korte filmpjes over de wetenschap achter de serie. We schreven eerder al over Prehistoric Planet en waren onder de indruk van deze knappe productie.

Bekijken: Prehistoric Planet

Bekijk ook Prehistoric Planet op Apple TV+: dure productie is het kijken waard Apple heeft een nieuw prestigeproject: Prehistoric Planet is een groots opgezetten natuurserie over dinosaurussen, ingesproken door David Attenborough. Kijkers en critici zijn enthousiast: de serie krijgt een zeldzame 100% score op Rotten Tomatoes.

Nieuw op Apple TV+: Carpool Karaoke: The Series (S05)

Is het nog steeds leuk om naar zingende celebrities in een auto te kijken? Ja, denken de makers van Apple TV+. Er zijn nu weer zes afleveringen beschikbaar, waarvan er vier waren blijven liggen uit de tijd vóór de pandemie. Die kun je alsnog kijken, samen met de andere afleveringen van het vijfde seizoen.

Bekijken: Carpool Karaoke

Nieuw op Apple TV+: Helpsters (S03)

Voor de kinderen is er een nieuw seizoen van Helpsters, de Sesamstraat-gebaseerde serie waarin de karakters allerlei mensen gaan helpen. In seizoen drie zien we onder andere Bradley Cooper, James Monroe Iglehart en Daphne Rubin-Vega. De muziek is verzorgd door het Grammy-genomineerde Japanese Breakfast, Teddy Swims, Blanco Brown en Claud. De serie is inmiddels met prijzen overladen en wordt geprezen om het feit dat het kinderen aanzet tot samenwerken, zelfvertrouwen en vriendschap. De serie wordt gemaakt door Emmy-winnaar Tim McKeon. Ook nu gaan de monsters weer allerlei problemen van de gasten oplossen. Of dat nu een dagje aan eht strand, het uitvinden van een nieuwe machine of linedancing is: de Helpsters vinden altijd wel een manier om het onder de knie te krijgen. De boodschap daarbij is: alles begint met een plan.

Bekijken: Helpsters

Obi-Wan Kenobi

Te zien bij: Disney+

Star Wars-fans moeten zeker gaan kijken naar Obi-Wan Kenobi. De Jedi-meester Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) bewaakt een jonge Luke Skywalker en wordt daarbij meegesleurd in alweer een avontuur. De drie eerdere Star Wars-prequels vielen niet altijd goed, maar het personage van Ewan McGregor (eerder gespeeld door Alec Guinness) kreeg wel veel waardering. Vandaar dat de acteur uit Trainspotting en Fargo terugkeert in een miniserie op Disney+.

Het verhaal speelt tien jaar na Revenge of the Sith, waar Obi-Wan te maken kreeg met zijn grootste nederlaag, de ondergang en corruptie van zijn beste vriend en Jedi-leerling (Anakin Skywalker). Zoals we allemaal weten werd hij de kwaadaardige Sith Lord Darth Vader. Tatooine is een barre woestijnwereld, waar boeren zwoegen in de hitte van twee zonnen. Ondertussen proberen ze zichzelf en hun dierbaren proberen te beschermen tegen de plunderende Tusken Raiders. Het is een onwaarschijnlijke plek om een ondergedoken Jedi-meester te vinden, of een weeskindje op wiens schouders de toekomst van een melkwegstelsel rust. Hayden Christensen kruipt weer in zijn rol als Darth Vader en als voogden van Luke zien we de terugkeer van Joel Edgerton en Bonnie Piesse. Wekelijks verschijnen er nieuwe afleveringen op Disney+.

Knabbel en Babbel Rescue Rangers

Te zien bij: Disney+

Gekker wordt het niet. Knabbel en Babbel in een maffe film, waarbij de ene (Knabbel) gewoon getekend is en de ander (Babbel) een solocarriere wilde en besloot in CGI te veranderen. Ze spelen de acteurs van de vroegere Rescue Rangers, die samen weer aan een nieuw avontuur gaan beginnen. Er zitten veel verwijzingen in naar de filmwereld, waardoor het ook voor volwassenen leuk is om te kijken.

Stranger Things (S04)

Te zien bij: Netflix

Het vierde seizoen van Stranger Things is er! Nadat een jongetje is verdwenen, komen in een stadje mysterieuze zaken aan het licht, zoals geheime experimenten, bovennatuurlijke krachten en een vreemd meisje. De makers beloven het meest indrukwekkende seizoen tot nu toe. Vanaf vrijdag krijg je de eerste helft van het nieuwe seizoen te zien. De rest volgt in juli.

Blue Story

Te zien bij: Netflix

Timmy en Marco zijn ‘best friends’ en gaan naar dezelfde school, maar wonen in verschillende buitenwijken van Londen. Als Marco in elkaar wordt geslagen door een van Timmy’s jeugdvrienden komen de twee jongens tegenover elkaar te staan.

Navalny

Te zien bij: HBO Max

Deze documentaire volgt de man die in augustus 2020 een moordaanslag overleefde door vergiftiging met een dodelijk zenuwgas. Tijdens zijn maandenlange herstel doet hij schokkende ontdekkingen over de aanslag op zijn leven en besluit hij naar huis terug te keren.

Utøya 22. juli

Te zien bij: HBO Max

Een zwaarbewapende rechtsextremist laat een bom afgaan in Oslo, waarna hij richting het eiland Utøya trekt waar een zomerkamp voor jongeren plaatsvindt. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Glad IJs (S01E01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Een bitterzoet Vlaams misdaaddrama over wat het leven in petto heeft voor iedereen die, verblind door eigenbelang en hebzucht, alleen streeft naar zijn eigen geluk. De hoofdpersoon is ijsfabrikant Philip Druyts, bekend als Phil Frisco, een zelfgemaakte ondernemer, extreem populair onder zijn werknemers, maar onwetend van alles wat er gebeurt in zijn vrijstaande familie. Wanneer Phil’s vrouw Ariane zijn levenswerk verkoopt aan een Amerikaanse multinational, breekt de hel los.

Gianluca Vacchi – Mucho Más

Te zien bij: Amazon Prime Video

Gianluca Vacchi is een influencer, zakenman en internationale DJ, maar het succes van een van de beroemdste Italianen ter wereld, evenals zijn intieme sfeer, blijft nog steeds een mysterie. Gianluca Vacchi: Mucho Más is een ongekende reis door de geheimen en zwakheden van een lifestyle-popster, een portret dat verder gaat dan roem, rijkdom en oneerbiedigheid en de man achter de beroemdheid laat zien.

De wereld van Eva

Te zien bij: Videoland

Eva Jinek kennen we van haar messcherpe interview skills en haar gave om gevoelige onderwerpen aan te kaarten aan de talkshow tafel. In de nieuwe Videoland Original ‘De Wereld van Eva’, nu te zien, gaat ze een stap verder en spreekt over intieme zaken die komen kijken bij het moederschap anno 2022. Ze doet het met humor en met het doel om het taboe en de schaamte te doorbreken en een open gesprek te voeren over normale dingen in het leven van een moeder.

Burning Rubber (S01E01-E02)

Te zien bij: Videoland

Ruud Gullit gaat op bezoek bij voetballers met een bijzondere liefde voor auto’s. Van de snelste Porsches en Ferrari’s, tot aan een oude Mazda en afgetrapte Fiat Punto. We zien de voetballers van een hele andere kant nu zij losbarsten over hun andere passie naast hun carrière.

My Hero Academia: World Heroes’ Mission

Te zien bij: Pathé Thuis

Een mysterieuze groep met de naam ‘Humarise’ wilt de wereld zuiveren van mensen met Gaven. Ze zien Gaven als een ziekte en geloven dat de mensen met deze krachten de ondergang van de wereld betekent. Door bommen die een speciaal gas verspreiden zullen mensen de controle over hun Gaven verliezen, wat tot massavernietiging moet leiden. Om iedereen te redden en te beschermen, verenigen zich wereldwijd tientallen superhelden en helden die nog in opleiding zijn.

Meer kwaliteitsfilms kijken?

Bij Cinemember kijk je naar ruim 950 art house- en kwaliteitsfilms, onbeperkt en op vier schermen tegelijk. Stream met AirPlay naar je tv of kijk via de Cinemember smart tv-app. De beste films onder handbereik en maandelijks opzegbaar! Check hier het aanbod