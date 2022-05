iCulture Vandaag: dit was vrijdag 27 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 27 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag blikken we vooruit op de nieuwe iPhones. In welke kleuren komt de iPhone 14? Eén kleur lijkt te show te gaan stelen. Verder in het nieuws: de Hue-app krijgt ondersteuning voor de Hue Sync Box. Je hebt dan geen aparte app meer nodig. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Je kunt de Hue Sync Box binnenkort in de normale Hue-app bedienen. Wel zo handig.

Dit is wat we weten over de iPhone 14 kleuren. Steelt paars de show?

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ken jij deze vergeten Apple accessoires nog?

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Apple Developer (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 15.0+) - Nu met leuke stickers voor WWDC 2022!