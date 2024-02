In de Apple Sports-app kun je je favoriete competities, wedstrijden en teams kiezen. Vervolgens krijg je op een scorebord de standen en scores te zien. Verder kun je bladeren naar komende wedstrijden, teamstatistieken, details over de opstelling en de live stand van weddenschappen bekijken. Gokken op sportwedstrijden is vanuit de app echter niet mogelijk; je kunt alleen zien hoe de stemming rondom een bepaalde wedstrijd is. Er zitten ook links in naar Apple News, de Apple TV-app en aangesloten streamingdiensten, zodat je vanuit de Apple Sports-app meteen kunt gaan kijken in de TV-app van Apple of ondersteunde streaming-apps.

Apple Sports-app voor sportfans

Volgens Eddy Cue is de Apple Sports-app gemaakt om sportfans te geven wat ze willen: een app die snel toegang biedt tot scores en statistieken. Maar misschien is de app ook wel een beetje voor hemzelf bedoeld, als groot sportfan. Apple kan de app bovendien gebruiken om reclame te maken voor de eigen tv-dienst en de betaalde Apple TV-kanalen. De aankondiging van deze app is misschien ook niet zo heel toevallig, want morgen wordt de eerste wedstrijd in het MLS-seizoen 2024 gespeeld tussen Messi Inter Miami en Real Salt Lake en je zult een MLS Season Pass moeten aanschaffen om dit live te kunnen volgen. Dit kost €14,99 per maand of €99,- voor heel seizoen.

Apple Sports-app: dit zit erin

Deze competities zijn bij aanvang in de app te vinden:

MLS

NBA

NCAA basketball (mannen en vrouwen)

NHL

Bundesliga LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Premier League

Serie A

Later komen er nog meer competities in de Apple Sports-app, waaronder MLB, NFL, NCAAF, NWSL en WNBA. Van de Eredivisie, de Jupiler Pro League of laat staan de Keukenkampioendivisie is geen spoor te bekennen. Je bent voor je voetbal- en andere sportscores dan ook voorlopig nog even aangewezen op de vele voetbalstanden-apps, zoals Forza Football en FlashScore. Die laatste heeft trouwens meer dan 30 sporten, dus niet alleen voetbal en typisch Amerikaanse sporten.

Zoals aangegeven is de app voorlopig alleen uitgebracht in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Je zult dus een App Store-account in één van de betreffende landen moeten hebben. Je kunt Apple Sports gebruiken in het Engels, Spaans en Frans. Verder is de app alleen geoptimaliseerd voor de iPhone met iOS 17.2 of nieuwer, dus niet voor de iPad. En een Apple TV-app is er ook nog niet en Apple waarschuwt in de App Store dat de beschikbaarheid en functies kunnen variëren per land, regio of apparaat.