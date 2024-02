Uit onderzoek is gebleken wat wereldwijd de bestverkochte smartphones van 2023 waren. De top 10 wordt gedomineerd door twee partijen: Apple en Samsung. Maar het is vooral Apple die met meerdere iPhone-modellen de lijst aanvoert.

Dat de iPhone het altijd nog goed doet, mag geen verrassing zijn. Apple rapporteert elk kwartaal weer mooie cijfers, maar specifieke aantallen of welk model het populairst is, wordt niet genoemd. We moeten het daarom doen met marktonderzoeken, waaronder die van Counterpoint. Uit het nieuwste onderzoek blijkt wat de populairste smartphones van 2023 waren. Het is voor het eerst dat Apple de top 7 van de gehele top 10 inneemt, met diverse populaire iPhone-modellen.

Populairste smartphones van 2023

Verreweg de populairste smartphone van 2023 was de iPhone 14. Dit standaardmodel dat in 2022 werd uitgebracht, was het gehele jaar door te verkrijgen en is het afgelopen jaar ook geregeld in prijs gedaald. Dat dit model bovenaan staat, heeft dan ook vooral te maken met de prijs. 3,9% van de verkochte smartphones wereldwijd betrof een iPhone 14. Op de tweede plek, met 2,8%, staat de iPhone 14 Pro Max. De top 3 wordt afgemaakt door de iPhone 14 Pro, met 2,4%. De iPhone 14 Pro-modellen worden sinds september niet meer bij Apple zelf verkocht, maar zijn nog wel bij veel andere winkels te koop.

De vier andere iPhones die in de top 10 staan, zijn (in volgorde) de iPhone 13 (#4; 2,2%), de iPhone 15 Pro Max (#5; 1,7%), de iPhone 15 Pro (#6; 1,4%) en de iPhone 15 (#7; 1,4%). In heel 2023 waren de iPhone 15-modellen slechts vier maanden verkrijgbaar, dus dat deze al zo hoog in de lijst staan is indrukwekkend. Wat ook opvalt is dat de Pro-modellen het goed doen en dat de Plus-modellen in de top 10 niet voor komen. Dat bevestigt het beeld dat de Plus-modellen het verreweg het minst goed doen.

Bestverkochte smartphones van 2024

De top 10 wordt verder afgemaakt door de Galaxy A14 5G, Galaxy A04e en de Galaxy A14 4G. Wat opvalt is dat dit de goedkopere Samsung-modellen zijn.

