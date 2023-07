HomePod software-update 16.6

Hoewel Apple voor de HomePod regelmatig nieuwe software-updates uitbrengt, wordt er niet altijd iets zichtbaars toegevoegd. Zo was HomePod software-update 16.5 een update met prestatie- en stabiliteitsverbeteringen. Hoe zit dat met versie 16.5? De verbeterde prestaties zijn ook bij deze update de focus, maar Apple heeft ook stiekem iets nieuws toegevoegd voor gebruikers in Israël.



In de update is namelijk ondersteuning toegevoegd voor Siri in het Hebreeuws. De HomePod en HomePod mini zijn op dit moment nog niet officieel verkrijgbaar in Israël, maar daar lijkt met de komst van de Hebreeuwse Siri op de HomePod verandering in te komen. Behalve op de HomePod, is in tvOS 16.6 ook ondersteuning toegevoegd voor Hebreeuws op de Apple TV

De officiële releasenotes van HomePod software-update 16.6 zijn als volgt:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

HomePod software-update 16.6 downloaden

Het downloaden en installeren van de update gaat automatisch, maar je kan dit ook zelf forceren als je de update direct wil hebben. Dit doe je zo:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

