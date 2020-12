De laatste tijd brengt Apple nog met enige regelmaat updates uit voor toestellen die niet meer de nieuwste versie krijgen. Meestal gaat het dan om beveiligingsupdates, zodat de oudere toestellen die geen iOS 13 of iSO 14 meer krijgen alsnog veilig zijn om te blijven gebruiken. Deze keer heeft Apple voor oudere modellen weer een nieuwe versie uitgebracht, namelijk iOS 12.5. Daarin heeft Apple voor oudere iPhones ondersteuning toegevoegd voor de blootstellingsmeldingen van COVID-19. Het instellen van de waarschuwingen is optioneel.



iOS 12.5 beschikbaar voor oudere iPhones

De update is beschikbaar voor toestellen die niet kunnen draaien op iOS 13 en iOS 14. Het gaat om deze modellen die nu kunnen updaten naar iOS 12.5:

De update voegt ondersteuning toe voor de coronatracking van Apple en Google. Dat betekent dat je ook op oudere iPhones de waarschuwingen voor blootstellingsmeldingen in kan stellen. De functie gebruikt Bluetooth om anonieme codes uit te wisselen met andere gebruikers. Je krijgt zo een waarschuwing als je langere tijd in contact bent geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.

Releasenotes iOS 12.5

Met iOS 12.5 kun je indien gewenst op je iPhone gebruikmaken van de functie ‘Meldingen over blootstelling aan COVID-19’. De beschikbaarheid van deze functie hangt af van ondersteuning door lokale gezondheidsautoriteiten.

Deze versie biedt ook beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website:

https://support.apple.com/HT201222

Op moment van schrijven is de Nederlandse CoronaMelder-app nog niet geschikt. Daarvoor is op dit moment nog iOS 13.5 of nieuwer voor nodig. Je kan de coronawaarschuwingen dus nog niet instellen op de iPhone 5s en iPhone 6 (Plus).

Apple laat weten dat er ook beveiligingsverbeteringen in de update zitten, maar we weten nog niet welke dat zijn. Apple heeft haar pagina met beveiligingsupdates nog niet bijgewerkt.