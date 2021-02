Apple is van plan om dit jaar twee nieuwe MacBook Pro-modellen met SD-kaartlezer en HDMI-poort uit te brengen. Dat zegt analist Ming-Chi Kuo. Ze komen in de tweede helft van het jaar.

Eerder beweerde Bloomberg’s Mark Gurman al dat de SD-kaartlezer terugkomt op de MacBook. Nu sluit Kuo zich daarbij aan, maar voorspelt meteen ook de terugkeer van de HDMI-poort. “We voorspellen dat Apple’s twee nieuwe MacBook Pro-modellen in de tweede helft van 2021 behoorlijk anders zijn in design en specificaties”, aldus Kuo in een notitie. “Een praktische verandering voor gebruikers is dat ze voorzien zijn van een SD-kaartlezer en HDMI-poort”. Het kan handig zijn voor professioneel fotografen die hun opnamen meteen willen uitladen of op het laptopscherm bekijken. Die SD-kaartlezer zou geproduceerd worden door Genesys Logic uit Taiwan. Dit bedrijf speelt in de toekomst waarschijnlijk een belangrijker rol voor Apple, onder andere om de overstap naar USB 4.0 te maken.



Vorige maand voorspelde Kuo ook al dat er 14-inch en 16-inch MacBook Pro-modellen aan zitten te komen. Toen noemde hij de terugkeer van MagSafe als belangrijkste vernieuwing. Met deze magnetische aansluiting voorkom je dat de MacBook op de grond valt als iemand achter het snoer blijft haken.

Ook interessant is dat Kuo voorspelt dat de MacBook Pro’s voorzien zijn van mini-LED, een nieuwe schermtechnologie. Al deze verbeteringen gaan ervoor zorgen dat de MacBooks straks als warme broodjes over de toonbank gaan, denkt de analist. Hij voorspelt dat de MacBook-verkopen dit jaar met 25% tot 30% zullen stijgen en 20 miljoen stuks in 2021 zullen bedragen.

Apple in 2019: ‘SD-kaartslot komt niet terug’

Kuo voorziet echter ook het verdwijnen van de Touch Bar, de digitale strook boven het toetsenbord. Verder verwacht hij meer poorten en een design met platte zijkanten. Bloomberg heeft soortgelijke beweringen gedaan. In 2015 stopte Apple met een SD-kaartslot en HDMI-poort en werden de aansluitmogelijkheden beperkt tot USB-C en Thunderbolt 3. In 2016 beweerde topman Phil Schiller nog dat de “SD-kaart nooit meer zou terugkeren”. Iets soortgelijks beweerde hij ook al in 2016. Volgens eigen onderzoek van Apple gebruiken consumenten en professionals steeds vaker USB-C en Thunderbolt 3. Toch lijkt het geheugenkaartslot nu weer terug te komen.

Schiller: