Gmail-app nu met privacylabel

Google’s iOS-apps hebben al lange tijd geen update meer gekregen. Het heeft te maken met de invoering van privacylabels door Apple, begin december. Sindsdien is Google gestopt met het wekelijks bijwerken van de riante collectie apps. Er lijkt nu toch weer beweging in te zitten, al betekent het niet dat er ook meteen weer updates voor populaire apps uitkomen. Google heeft bij de Gmail-app het privacylabel in de App Store gevuld, maar nieuwe functies zijn er nog niet. Na YouTube is het de tweede belangrijke Google-app met een gevuld privacylabel.



In december voegde Google voor het laatst iets nieuws toe: de ondersteuning voor widgets. Begin februari volgde een enigszins gênante pop-up: de Gmail-app waarschuwde mensen dat de app verouderd is en al lange tijd niet meer bijgewerkt is door de gebruiker. De fout lag echter bij Google, omdat er al twee maanden geen update was verschenen. Google schakelde de pop-up op afstand uit, zonder een update van de app uit te brengen.

In het privacylabel van Gmail staan geen onverwachte dingen. Wel valt op dat het iets minder uitvoerig is opgesomd dan bij andere datahongerige apps, zoals die van Facebook. Google wil je locatie, gebruikers ID en gebruikersdata hebben om te delen met externe partijen. Aankopen, locatie, contactinfo, gebruikerscontent, zoekhistorie en gebruikersdata worden gebruikt voor analyse en voor persoonlijker maken van de app.

Meer apps volgen?

Nu Gmail een privacylabel heeft gekregen is de kans aanwezig dat andere belangrijke apps het binnenkort ook krijgen. Denk daarbij aan de zoekapp van Google, Google Foto’s en Google Maps. Google beloofde begin januari dat de privacydata “deze week of volgende week” zou worden gevuld, maar deed vervolgens niet zoveel. Een paar minder belangrijke apps kregen wel een privacylabel.