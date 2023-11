ACM kennen we de afgelopen tijd vooral omdat ze een langlopend conflict met Apple hebben, dat ze nu zelfs naar Europees niveau willen tillen. Maar er wordt ook onderzoek gedaan. In de Telecommonitor die elk kwartaal verschijnt is te lezen dat er in het tweede kwartaal van 2023 een sterke stijging is geweest van het mobiele dataverbruik in Nederland. Er werd maar liefst 20% meer data verbruikt. Dit gaat gepaard met een stijging in de kosten. Voor mobiele abonnementen wordt in Nederland gemiddeld 18,20 euro per maand betaald, tegenover 16,80 euro vorig jaar. Uit aanvullend onderzoek blijkt dat Nederlanders zelden overstappen. De enige reden om dat wel te doen, is als ze er maandelijks 7 euro of meer kunnen besparen. Bij vaste internetabonnementen stappen mensen pas over als ze minimaal 18 euro kunnen besparen.

Voldoende keuze uit mobiele providers

Een ruime meerderheid van de Nederlanders (79%) vindt dat er op de mobiele markt voldoende aanbieders zijn om uit te kiezen. Toch maken ze weinig gebruik van de mogelijkheid om over te stappen. Zo’n 43% vindt het niet nodig om elke twee jaar over te stappen. Waarom ze het liefst bij hun huidige aanbieder blijven hangen, is tevredenheid. Een meerderheid van 59% van de ondervraagden is in ruime mate tevreden over hun huidige aanbieder. Voor het eerst in lange tijd is er een stijging van het aantal Nederlanders dat 11 jaar of langer (!) bij dezelfde provider blijft. Toch lukt het de meeste Nederlanders wel om op een gegeven moment weer afscheid te nemen en naar de concurrentie over te stappen. De meerderheid van de Nederlanders zit maximaal 5 jaar bij een provider. Van de ondervraagden zegt 67% dat ze vooral de vaste kosten overwegen bij de keuze van een abonnement. Deze groep groeit ten opzichte van 2022.

Triple-play in de lift

Steeds meer mensen stappen over naar complete bundel voor mobiele en vaste diensten, merkte ACM. Deze triple-play bundels bestaan uit telefonie, televisie en internet. Er zijn nu 3,44 miljoen van dergelijke bundels met twee of meer diensten, een stijging van 2,3% vergeleken met vorig kwartaal.

Wat data betreft is er in het voorgaande kwartaal 514 miljoen gigabyte aan data verbruikt via mobiele en vaste netwerken, het hoogste dataverbruik in lange tijd. Tegelijkertijd daalde het aantal belminuten op vaste en mobiele netwerken. Dit kwam in het tweede kwartaal uit op 9,70 miljard voor mobiel en 1,22 miljard voor vast. Als we bellen, dan doen we dat vooral via het mobiele netwerk. Het aantal vaste aansluitingen om mee te bellen, daalde afgelopen kwartaal met 3,2%.

Meer informatie is te lezen in de Telecommonitor van ACM.

Zit jij met een mobiel abonnement waar je niet tevreden over bent, dan zijn er dus genoeg mogelijkheden om naar een andere provider over te stappen. Het aantal grote spelers is onlangs gedaald naar drie, maar er zijn nog genoeg budgetproviders die bundels in alle vormen en maten hebben. Een goedkoper abonnement voor je iPhone of een nieuwe sim only is zo geregeld!