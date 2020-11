Apple kondigt M1-chip aan voor nieuwe ARM-gebaseerde Macs

Apple’s M1-chip voor ARM-gebaseerde Macs

Apple heeft tijdens een speciaal event de M1-chip aangekondigd, een vervanger voor de Intel-gebaseerde processoren in eerdere MacBooks. Net als de A14 Bionic-chip in de nieuwste iPhones is de chip gebaseerd op een 5nm productie proces. Deze nieuwe processor is veel energiezuiniger en heeft een CPU met acht kernen. Volgens Apple levert deze een betere performance per Watt dan andere CPU’s.

Drie Macs zullen nu al met deze nieuwe processor geleverd worden:

M1-chip: veel kernen

Er zitten vier energiezuinige kernen in en vier high-performance kernen. Ook zit er een GPU met acht kernen in, die de snelste geïntegreerde graphics moet bieden. Verder is er een Neural Engine met 16 kernen aanwezig, net als in de iPhones. Deze zorgt voor geavanceerde functies.



De M1-chip gaat de ARM-gebaseerde Macs aansturen.



De high-power cores van de M1.



Performance van de M1-processor.



Performance per Watt van processoren.

Om een indruk te krijgen hoe zuinig deze processoren zijn, legde Apple uit dat de MacBook Air nu 18 uur video kan afspelen op een volle accu. Voorheen was dat 12 uur. Ook kun je 15 uur internetten, terwijl dat voorheen 11 uur was. De MacBook Air heeft bovendien geen fan, waardoor deze veel stiller kan werken.



De GPU van de M1-chip.

Ook de 13-inch MacBook Pro is energiezuiniger geworden. Je kunt nu 17 uur internetten, terwijl dat op de Intel-gebaseerde MacBook Pro slechts 10 uur was. Ook kun je 20 uur videokijken, een stuk meer dan de 10 uur van eerder. Volgens Apple biedt het de langste batterijduur ooit in een Mac.



Functies van de M1-chip.

Apple zegt dat alle eigen software nu is geoptimaliseerd voor deze nieuwe processors, waardoor bijvoorbeeld Final Cut Pro tot zes keer sneller is. Logic Pro kan tot drie keer zoveel audiotracks aan. Aangepaste apps van derde partijen zoals Adobe komen er ook aan. Zo komt Lightroom nog dit jaar en volgt Photoshop volgend jaar.

Voor software die niet is geoptimaliseerd is er Rosetta 2. Je kunt ook iOS- en iPadOS-apps draaien op deze Macs. Meer over Apple Silicon lees je in onze uitleg.